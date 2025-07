Il Kindle Colorsoft è ora disponibile su Amazon al prezzo di 214,99€ invece di 243,99€, con uno sconto del 12% grazie al Prime Day.

Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB), chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kindle Colorsoft è perfetto per gli appassionati di lettura che desiderano un'esperienza rinnovata con libri illustrati, fumetti e riviste. Se amate evidenziare i passaggi più significativi con colori vivaci o volete godervi copertine e contenuti a colori come sulla carta, questo dispositivo soddisfa pienamente le vostre esigenze. La batteria che dura fino a 8 settimane lo rende ideale per chi legge ogni giorno senza preoccuparsi di ricariche frequenti.

Il Kindle Colorsoft rappresenta una vera rivoluzione nel mondo degli e-reader, introducendo per la prima volta la tecnologia a colori in un dispositivo Amazon. Dotato di uno schermo da 7 pollici con elevato contrasto, vi permette di mantenere la piacevolezza di lettura tipica degli e-ink. La ricarica wireless e USB-C offrono la massima comodità.

Il Kindle Colorsoft è attualmente disponibile a 214,99€ invece di 243,99€, con uno sconto del 12% riservato agli utenti Prime. Vi consigliamo questo acquisto perché finalmente potrete godervi fumetti, riviste e libri illustrati a colori su un dispositivo che mantiene tutti i vantaggi della lettura digitale: leggerezza, resistenza all'acqua, schermo antiriflesso e una libreria di milioni di titoli sempre a portata di mano. È l'evoluzione che gli appassionati di lettura digitale stavano aspettando.

