Segnate la data: il 5 novembre debutta in esclusiva su Disney+ I Fantastici 4: Gli Inizi, la nuova attesissima produzione dei Marvel Studios che riporta sullo schermo la leggendaria Prima Famiglia Marvel. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach interpretano Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm in un’avventura che unisce spettacolarità cosmica e profondità emotiva. Lontano dall’essere solo un racconto di supereroi, il film esplora i legami che rendono questa famiglia davvero “fantastica”, mostrando come la forza del cuore e della solidarietà possa superare ogni ostacolo, anche tra le stelle.

I Fantastici 4: Gli Inizi ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, entrando tra i dieci film più visti del 2025. Su Rotten Tomatoes è “Certified Fresh” e “Verified Hot”, mentre testate come Men’s Journal e Comic Book Movie lo definiscono rispettivamente “una pietra miliare del genere supereroistico” e “una meraviglia visiva dal ritmo travolgente”. L’universo Marvel si arricchisce così di un capitolo che fonde azione, umorismo e sentimento, restituendo un’esperienza cinematografica che celebra la famiglia, il coraggio e la scoperta di sé.

Gli abbonati Disney+ potranno vivere questa avventura come mai prima d’ora grazie al formato IMAX Enhanced, che espande l’immagine per offrire una visione più completa e immersiva. Inoltre, chi dispone di televisori e ricevitori compatibili potrà godere del suono DTS:X, capace di riprodurre ogni dettaglio del mix audio originale. È il modo ideale per riscoprire l’emozione del cinema direttamente da casa, mantenendo intatta la visione creativa dei registi.

A impreziosire ulteriormente il film, le musiche firmate dal compositore Michael Giacchino (vincitore di Oscar, Emmy e Grammy) sono disponibili su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e molte altre piattaforme. Le sue note, cariche di energia e sensibilità, accompagnano i Fantastici 4 nel loro viaggio cosmico, regalando agli spettatori un’esperienza emozionante e completa. Dal 5 novembre, I Fantastici 4: Gli Inizi vi aspetta su Disney+ per un appuntamento che unisce spettacolo, emozione e tecnologia senza precedenti.

