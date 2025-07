Su Amazon trovate il router ASUS TUF Gaming BE6500 in offerta a soli 155,80€ invece di 177,99€, con uno sconto del 12% grazie alle promozioni in corso per il Prime Day.

ASUS TUF Gaming BE6500, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF Gaming BE6500 rappresenta la scelta ideale per chi vuole ottenere il massimo dalla propria connessione Internet, specialmente per il gaming competitivo e lo streaming ad alta definizione. Questo router WiFi 7 dual-band offre velocità impressionanti grazie alla tecnologia WiFi 7 802.11be, con supporto alla Multi-Link Operation (MLO) e alla modulazione 4096 QAM, garantendo connessioni più stabili e trasferimenti di dati ultra-rapidi.

Grazie alle sue sei antenne interne ad alte prestazioni, il segnale WiFi viene distribuito uniformemente in ogni angolo della casa, eliminando le fastidiose zone morte. Il sistema di dissipazione del calore avanzato, inoltre, assicura un funzionamento stabile anche nelle situazioni più intense.

La presenza di una porta WAN 2.5Gbps e di tre porte LAN 2.5Gbps consente di sfruttare al massimo le connessioni cablate ad altissima velocità, mentre la funzionalità di tethering mobile tramite USB permette di collegare facilmente connessioni 4G o 5G. Non manca il supporto a Mesh WiFi, che consente di espandere la rete domestica in modo semplice e immediato.

Un altro punto di forza è l'AiProtection Pro, che offre protezione avanzata contro le minacce online, parental control e firewall integrato, il tutto senza costi aggiuntivi. Inoltre, la funzione Mobile Game Mode ottimizza il traffico dati per garantire prestazioni superiori nei giochi su smartphone.

Attualmente disponibile a soli 155,80€ in occasione del Prime Day, ASUS TUF Gaming BE6500 è un investimento ideale per chi desidera una rete domestica potente, sicura e ottimizzata per il gaming. La combinazione di tecnologie avanzate, funzionalità complete e prezzo competitivo lo rende una scelta vincente per ogni appassionato di tecnologia

