Apple TV+ ora disponibile su Amazon Prime Video: ecco perché non puoi perdertelo!

Amazon Prime Video continua a evolversi, offrendo agli utenti una nuova opportunità: da oggi è possibile sottoscrivere un abbonamento a Apple TV+ direttamente tramite la piattaforma di streaming di Amazon. Grazie a questa integrazione, gli abbonati possono accedere con maggiore semplicità ai contenuti esclusivi di Apple, eliminando la necessità di passare da un'app all'altra. Questo aggiornamento migliora notevolmente la fruizione dell'intrattenimento digitale, ampliando l'offerta a disposizione degli utenti.

Apple TV+ su Prime Video, chi dovrebbe approfittarne?

L'abbonamento a Apple TV+ ha un costo di 9,99€ al mese, senza variazioni rispetto alla sottoscrizione diretta. Questo consente agli utenti di accedere a un vasto catalogo di contenuti originali e acclamati, tra cui serie di successo come Ted Lasso, The Morning Show, Severance e molte altre produzioni esclusive. Inoltre, grazie a questa integrazione, gli utenti possono gestire tutte le loro sottoscrizioni direttamente dall'ecosistema Prime Video, evitando di dover utilizzare piattaforme diverse per accedere ai propri contenuti preferiti. Tuttavia, è importante sottolineare che Apple TV+ resta un servizio separato e non è incluso nell'abbonamento Amazon Prime.

L'integrazione di Apple TV+ all'interno di Prime Video si aggiunge a un elenco già ampio di canali disponibili sulla piattaforma di Amazon. Oltre al servizio Apple, gli abbonati possono accedere a numerosi altri servizi di streaming, tra cui Infinity Selection, Paramount+, MGM+ e Discovery+ Intrattenimento. Questa varietà consente di personalizzare al massimo l'esperienza di visione, offrendo contenuti che spaziano dal cinema alle serie TV, dai documentari agli spettacoli per tutta la famiglia.

Con una gamma così ampia di opzioni, Prime Video si conferma come una delle piattaforme di streaming più complete e versatili, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di spettatore. Se siete alla ricerca di un intrattenimento sempre più vario e accessibile, questa novità potrebbe rappresentare la soluzione perfetta per voi.

