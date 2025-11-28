Con il Cyber Monday alle porte, Instant Gaming lancia una promozione che promette di far parlare di sé. Per chi avrà un po’ di fortuna, c’è la possibilità di ricevere il rimborso totale del proprio carrello: un’occasione unica per mettere le mani sui giochi più amati senza spendere nulla. L’iniziativa è attiva tutti i giorni e a ogni ora fino al termine dell’evento, regalando ogni volta la possibilità di un acquisto completamente gratuito. Un’opportunità da non sottovalutare, soprattutto per chi stava pensando di espandere la propria collezione digitale.

Il meccanismo è intuitivo: ogni ora un fortunato utente viene scelto e il suo carrello viene rimborsato integralmente. Non servono iscrizioni complicate o passaggi aggiuntivi, basta effettuare un ordine nel periodo della promozione. Questo rende l’iniziativa semplice e alla portata di tutti, aggiungendo un tocco di suspense a ogni acquisto e la concreta chance di portare a casa i giochi desiderati senza spendere un centesimo.

A rendere l’offerta ancora più allettante ci sono gli sconti su numerosi titoli del catalogo di Instant Gaming. Dai grandi blockbuster ai giochi indie più popolari, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Che stiate cercando un RPG avvincente, un’azione frenetica o un gestionale stimolante, questa promozione offre l’occasione perfetta per fare qualche affare. Preparati a tentare la fortuna… e buon divertimento con i vostri nuovi giochi!

Le migliori offerte di Instant Gaming

