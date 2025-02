A soli 120€ ti porti a casa un tablet LTE e accessori che lo rendono ancora più pratico

Nel settore dei tablet entry-level, il Blackview Tab 60 Pro si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Grazie a un’offerta limitata su Amazon fino al 2 marzo, è possibile acquistarlo a soli 119,99€, applicando un coupon di 100€ e selezionando la casella relativa a un secondo coupon che taglia il prezzo del 50%. Oltre al tablet, l'offerta include una cover e altri accessori, che lo rendono ancora più pratico e pronto all’uso. Nonostante il prezzo contenuto, questo tablet offre caratteristiche di tutto rispetto, ideali per chi cerca un’alternativa economica ma funzionale per navigazione, intrattenimento e lavoro.

N.B: ricordatevi di applicare i coupon presenti sulla pagina del tablet per far sì che il prezzo finale sia di 119,99€ al momento del checkout.

Blackview Tab 60 Pro (2025), chi dovrebbe acquistarlo?

Uno dei punti di forza del Blackview Tab 60 Pro è il sistema operativo aggiornato a una delle ultime versioni. Dotato di Android 15 con AI integrata, offre un’interfaccia ottimizzata, avvio più rapido delle applicazioni e una maggiore sicurezza per la protezione della privacy. Le funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come ricerca intelligente, fotocamera AI e gestione avanzata delle attività, migliorano l’esperienza d’uso, rendendo questo tablet un vero e proprio assistente digitale.

Dal punto di vista della connettività, il Blackview Tab 60 Pro si dimostra estremamente versatile. Supporta la rete LTE 4G dual SIM, consentendo di restare connessi anche in assenza di Wi-Fi. Inoltre, con il Wi-Fi e Bluetooth, garantisce una navigazione fluida e una connessione stabile con dispositivi esterni. La presenza di un sistema di navigazione GPS di tutto rispetto (che include anche Beidou, GLONASS e Galileo) lo rende perfetto anche per l’utilizzo in auto come navigatore.

Le prestazioni del tablet sono supportate da un hardware solido. Con 12 GB di RAM (4 GB fisici + 8 GB virtuali), 128 GB di memoria interna espandibile fino a 2 TB e un processore octa-core Unisoc T606, il tablet offre un’ottima fluidità nel multitasking e nelle applicazioni più pesanti. La memoria UFS 2.2, seppur non sia la più all'avanguardia, accelera i trasferimenti di dati, migliorando l’efficienza del sistema e garantendo un’esperienza d’uso ottimale.

L’intrattenimento è un altro punto di forza del Tab 60 Pro. Lo schermo IPS da 10 pollici assicura una resa visiva di buona qualità, con colori vividi e ampi angoli di visione. La batteria da 7700mAh con ricarica rapida PD da 10W garantisce una lunga autonomia, riducendo i tempi di ricarica. L’audio stereo con doppio altoparlante offre un’esperienza sonora coinvolgente, mentre la certificazione Widevine L1 permette la visione di contenuti in Full HD su piattaforme come Netflix e Prime Video.

Infine, il design sottile ed elegante di questo tablet lo rende portatile e maneggevole. Con un peso di 532 grammi e uno spessore di 8,5 mm, è facile da trasportare ovunque. La scocca in lega di alluminio dona un tocco premium, mentre la custodia protettiva inclusa garantisce maggiore sicurezza. Infine, con i classici due anni di garanzia, l’acquisto risulta senza rischi. In breve, si tratta di un’offerta da non perdere per chi desidera un tablet completo a un prezzo accessibile.

Vedi offerta su Amazon