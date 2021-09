Offerte di settembre Amazon: sconti da urlo su pistole e fucili NERF

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di prodotti NERF.

Tra le tante offerte proposte in queste ore non mancano nemmeno quelle dedicate a chi ama divertirsi con pistole e fucili Nerf, la linea di armi giocattolo più celebre al mondo, firmata da Hasbro. Grazie agli sconti potete risparmiare sia sui prodotti Nerf sia su quelli specializzati brandizzati per celebrare Fortnite, il più famoso battle royale del pianeta.

Trovate, ad esempio, uno sconto davvero consistente su Nerf Blaster di Fortnite, la pistola a dardi dedicata al titolo di Epic Games: con sei dardi già in dotazione, la pistola giocattolo, ideale dagli otto anni in su, riprende i colori del gioco e vanta una canna-silenziatore rimovibile che richiama proprio il look visto in Fortnite. Il caricatore permette di ospitare all’interno dell’arma tre dardi per volta, per una sequenza di fuoco rapida che non lascerà altro che la sconfitta ai vostri avversari! Il prezzo in offerta è straordinariamente basso: parliamo di 18,49€ anziché 29,90€ come sarebbe da listino.

Se cercate un’arma più esplosiva, allora le vostre attenzioni dovrebbero dedicarsi al Fortnite SMG-E: questo blaster motorizzato vanta una clip a sei dardi ed è particolarmente indicato per tiri precisi che mettano in mostra la vostra mira! Dotandolo di batterie (non incluse), questo Nerf attiva infatti il motore per il lancio di dardi, facendovi esplodere alla grande i vostri proiettili giocattolo. All’interno della confezione trovate già sei dardi, costruiti in gommapiuma e assolutamente inoffensivi.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

