Offerte di settembre Amazon: sconti da urlo su accessori e scarpe Vans

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di accessori e scarpe Vans.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo le scarpe da ginnastica uomo Vans Range Exp, proposte a prezzi a partire da 49,58€, rispetto ai 83,86€ richiesti in precedenza. Offrono una parte esterna realizzata in pelle, suole in gomma e fodera in materiale sintetico. La chiusura avviene tramite i consueti lacci, mentre l’altezza tacco è di 1 centimetro.

Per portare con sé le proprie cose, potrebbe esservi utile uno zaino e, tra gli articoli in promozione, troviamo il Vans Realm a soli 24€, rispetto ai 38€ usualmente richiesti di listino. Realizzato al 100% in poliestere e con chiusura a cerniera, il Vans Realm ha un aspetto molto causale e adatto alla vita di tutti i giorni. Se cercate qualcosa di più appariscente, invece, potreste puntare sullo zaino Vans Old Skool Iiii, con una capacità di 22 litri e che presenta una tasca laterale per bottiglia e una tasca frontale con organizer.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare i prodotti Vans a prezzo scontato «

Le migliori offerte di settembre di Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon