Offerte di settembre Amazon: Apple Watch a prezzi imperdibili!

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 6 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di Apple Watch.

Elegante e leggerissimo, Apple Watch Series 7 è disponibile in varie colorazioni e dimensioni (cassa da 41 o 45mm), non ché disponibilità della rete cellulare o solo GPS. Il dispositivo equipaggiato con il processore dual-core S6, basato sul chip A13, capace di eseguire tante operazioni a portata di mano. Ad esempio, diventerà il vostro compagno ideale durante gli allenamenti, dei quali può tenere traccia, ma è anche il vostro assistente per la salute, dal momento che monitora il vostro stato e soprattutto il vostro battito cardiaco, segnalandovi possibili problematiche o aritmie.

Oltre al sensore di battito cardiaco, Apple Watch Series 7 è dotato anche di ECG e un sensore di livelli di ossigeno, strumenti indispensabili per verificare se il vostro corpo non presenta problemi. Inoltre, Apple Watch Series 7 è perfetto anche per chi ha bisogno di essere sempre organizzato: il suo display può ospitare notifiche e promemoria, oltre ad accogliere chiamate facendovi da vero e proprio walkie-talkie, consentendovi di parlare anche quando siete lontani dal vostro iPhone, o di riagganciare in caso di disturbatori indesiderati.

Grazie alle offerte del Prime Day, potete portarvi a casa lo smartwatch Apple Watch Series 7 a partire da 369,99€, rispetto ai consueti 439€ di listino, con uno sconto fino al 16%. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo smartwatch a un prezzo eccellente!

