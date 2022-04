Offerte di primavera eBay: Ghostwire Tokyo e altri videogiochi a prezzi imperdibili!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa tantissimi videogiochi per tutte le console a prezzi assolutamente imperdibili! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Tra i vari titoli in sconto, non potevamo non citarvi Ghostwire: Tokyo per PS5, che potete portarvi a casa a soli 49€, rispetto agli usuali 70€ di listino, per un risparmio reale di 21€. In Ghostwire: Tokyo vi troverete a esplorare una Tokyo stravolta da esperienza soprannaturali, dove gli abitanti sono spariti e dovrete vedervela con tanti nemici grazie a poteri e abilità spettrali potenziabili

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Ghostwire Tokyo non è di certo un titolo strutturalmente al passo coi tempi, ma le sue grandissime particolarità, il suo essere così unico in un settore dominato dai cloni e il modo in cui tocca temi di enorme importanza, non devono essere sottovalutati dai giocatori».

Piuttosto interessante anche lo sconto su Horizon Forbidden West, proposto a soli 59,90€. Horizon Forbidden West vede la protagonista del precedente Horizon Zero Dawn, Aloy, esplorare, come dice il nome stesso del gioco, l’”Ovest Proibito”, zona dove si trovano alcune tecnologie che sarebbero in grado di respingere una “piaga rossa” che sta “annientando la natura”.

Questi sono solo alcuni dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte eBay ancora disponibili