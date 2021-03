Offerte di primavera Amazon: scoprite gli sconti sull’abbigliamento Vans

Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 31 marzo, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti a prezzo scontato sul noto portale e-commerce, sono presenti anche diversi capi d’abbigliamento Vans che, come di consueto, abbiamo analizzato e selezionato così da puntare immediatamente agli affari migliori.

La scelta è piuttosto vasta e spazia dalla bellissima T-shirt uomo Vans Print Box, proposta a prezzi a partire da 20,51€, che presenta un tema mimetico con collo a U ed è stata realizzata al 100% in cotone. Continuando con le magliette a manica corta, vi segnaliamo anche la Vans Classic Raglan Sport, i cui prezzi partono da 18,74€, con logo Vans stampato in gomma, collo a U e che si presta bene per essere utilizzata per l’attività sportiva. Lo stesso capo è disponibile anche nella versione da donna con maniche lunghe, acquistabile per soli 21€.

Passando a capi più “pesanti”, troviamo la giacca per uomo Vans Torrey, proposta a soli 43,08€, rispetto ai 74,57€ usuali di listino, realizzato nella parte esterna al 100% in nylon e foderato al 100% in polyestere. Lo stile dello scollo è button down ed è tranquillamente lavabile in lavatrice. Per lei, invece, troviamo la felpa hoodie con cappuccio Vans Classic V II dalla vestibilità classica con serigrafia sul davanti e realizzata al 65% in cotone ed al 35% in poliestere.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sull’abbigliamento Vans tra le offerte di primavera di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte di primavera Amazon sull’abbigliamento Vans

