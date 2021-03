Offerte del weekend Amazon: tornano gli sconti sugli accessori gaming Razer

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti sugli accessori gaming Razer che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Tra i vari articoli presenti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il mouse Razer Mamba Elite, proposto a soli 79,99€, rispetto ai 99,99€ richiesti solitamente di listino, per un risparmio reale di 20€. Si tratta di un dispositivo dotato di un sensore ottico 5G con tracciamento fino a 16.000 DPI reali e con zone luminose Razer Chroma estese su ciascun lato del mouse per offrirvi effetti luminosi assolutamente spettacolari. La presenza di ben nove tasti programmabili, inoltre, consente di adattare il suo comportamento a qualsiasi tipo di gioco e l’archiviazione ibrida su memoria integrata e sul cloud permette di accedere alle proprie impostazioni personalizzate sempre e dovunque.

Piuttosto interessante anche lo sconto applicato alla tastiera Razer Huntsman, acquistabile ora a soli 149,06€, equipaggiata con i tasti ottici lineari Razer, memoria integrata e cavo USB-C rimovibile. In particolare, i tasti sono in PBT a doppia iniezione, progettati per mantenere la loro struttura a lungo e garantirvi una durata ottimale.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su accessori gaming Razer tra gli sconti del weekend di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del weekend di Amazon su accessori gaming Razer

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon