Offerte del giorno eBay: tanti sconti su smart TV Samsung e videogiochi PS4

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV Samsung e videogiochi per PS4.

Partiamo con la smart TV LED Samsung UE65TU8070, equipaggiata con un bellissimo pannello da 65″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefinitivi e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce. Solitamente la smart TV LED Samsung UE65TU8070 viene proposta a 898,99€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 644,99€, risparmiando 254€. Se desiderate una televisione ugualmente di ottima qualità, ma con dimensioni leggermente inferiori, vi consigliamo la smart TV LED Samsung UE50TU8070, acquistabile sborsando appena 437,90€.

Se cercate qualche nuovo gioco da aggiungere alla vostra collezione per Sony Playstation 4 vi segnaliamo che potete effettuare il preorder di Crash Bandicoot 4 ad un prezzo interessante. La storia riprende dal termine di Crash Bandicoot: Warped, dopo che Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka sono stati bloccati su un pianeta lontano. Dopo decenni di tentativi falliti, il trio alla fine riesce a fuggire, creando un buco delle dimensioni di uno scienziato malvagio nel tessuto dello spazio-tempo. Nel corso di quest’avventura, i giocatori scopriranno quattro maschere Quantum, guardiane dello spazio e del tempo, che daranno loro la possibilità di piegare le regole della realtà e di ottenere modalità avanzate per aggirare pericolosi ostacoli. Alle meccaniche classiche si sommano il wall running, il rail grinding e il rope swinging.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV Samsung e videogiochi PS4 tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

