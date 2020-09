Offerte del giorno Amazon: fino al 20% di sconto su router D-Link, casse bluetooth Anker e telecamere intelligenti EZVIZ!

Anche oggi, lunedì 28 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a router ed accessori di rete D-Link, casse bluetooth Anker e telecamere intelligenti EZVIZ che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con il router D-Link DWR-953, dispositivo che consente di accedere e condividere la propria banda larga mobile 4G LTE con più dispositivi. Basta inserire la propria scheda SIM e condividere la connessione Internet 4G LTE con velocità di throughput fino a 150Mb/s attraverso una rete wireless sicura oppure usando una delle quattro porte LAN Gigabit Ethernet. Grazie all’utilizzo della tecnologia Wireless AC, in grado di fornire velocità di trasferimento combinate fino a 1200 Mb/s, il DWR-953 opera allo stesso tempo sulle bande wireless 2,4 GHz e 5 GHz usando la tecnologia dual-band contemporaneamente. Il D-Link DWR-953 utilizza firewall a doppia azione (SPI e NAT) per prevenire potenziali attacchi attraverso Internet. Solitamente il router D-Link DWR-953 viene proposto a 109,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 88,99€, risparmiando 21€.+

Il 13 e il 14 ottobre arriva Amazon Prime Day! Non perderti tutte le offerte esclusive dedicate agli abbonati al servizio Amazon Prime, che puoi provare gratis per 30 giorni usufruendo di tutti i vantaggi riservati ai suoi membri, tra cui la possibilità di vedere film e serie TV su Prime Video, consegne illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue foto su Amazon Photos, una selezione oltre due milioni di brani su Amazon Music e tanto altro ancora!

Passiamo all’altoparlante portatile Anker Soundcore Flare Altoparlante Audio a 360° che, grazie all’uso di due speaker posizionati in direzioni opposte e due radiatori passivi, rilascia un suono con bassi profondi in tutto l’ambiente. Con un suono completo senza interruzioni, otterrete un’esperienza audio completamente immersiva che copre ogni centimetro quadrato di qualsiasi spazio. Inoltre, è possibile collega Flare al vostro Echo Dot o ad altri dispositivi Amazon per dare ad Alexa la più bella voce possibile. Solitamente l’altoparlante portatile Anker Soundcore Flare Altoparlante Audio a 360° viene proposto a 54,99€, ma oggi potrete acquistarlo per 43,99€, con uno sconto pari al 20%.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su accessori di rete D-Link, casse bluetooth Anker e telecamere intelligenti EZVIZ

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon