Offerte d’autunno Ubisoft Store: fino all’80% di sconto su Assassin’s Creed e altro ancora

Su Ubisoft Store sono partite le Offerte d’autunno che vi consentiranno di acquistare diversi titoli della serie Far Cry, Assassin’s Creed e Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint con sconti consistenti sino all’80%!

Ad esempio, per appena 24€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, potete mettere le mani su Immortals Fenyx Rising, apprezzato action adventure nel quale vestirete i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli dei dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un Dio.

Scontatissimo anche Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, proposto in saldo a soli 15,00 € contro i 59,99 € del prezzo di listino (ossia il 75% di sconto). Si tratta di uno sparatutto militare che offre un enorme mondo aperto, giocabile sia in solitaria che in co-op fino a 4 giocatori contemporaneamente.

Proseguiamo con l’altrettanto valido Tom Clancy’s The Division 2, la cui WARLORDS OF NEW YORK ULTIMATE EDITION viene proposta in saldo ad appena 24€ contro i 79,99€ del prezzo originale. Questa volta parliamo di uno sparatutto d’azione online open-world con elementi da gioco di ruolo, ambientato in una Washington, D.C. sull’orlo del collasso.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store

La nostra selezione