Oculus Rift S a meno di 350 euro su Amazon!

Siete sempre stati interessati al mondo della realtà virtuale ma eravate frenati dal prezzo dei visori? Questo è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente su Amazon potete acquistare Oculus Rift S, l’headset di Facebook dedicato al mondo PC, con uno sconto davvero interessante!

Oculus Rift S, progettato con Lenovo, vi pone al centro dei giochi in VR su PC più adrenalinici. Il tracking di Oculus Insight vi consente di spostarvi nello spazio di gioco in qualsiasi direzione, senza sensori esterni o configurazioni complicate. Le ottiche di nuova generazione presentano un display più nitido che offre colori luminosi e vivaci ed un effetto “screen door” ridotto. Con i controller Oculus Touch potrete tagliare, lanciare ed afferrare con una precisione realistica nei principali giochi in VR. Oculus Rift S integra l’audio posizionale direttamente nel visore, così potrete sentire i vostri compagni di squadra o le minacce alle spalle.

Oculus Rift S offre un comfort ottimale, grazie alla possibilità di fissare in posizione il dispositivo con una rapida rotazione della rotella regolabile. Vi ricordiamo che il dispositivo necessita del collegamento ad un PC o notebook dotato almeno delle seguenti caratteristiche tecniche:

Scheda grafica: NVIDIA GTX 1060/AMD Radeon RX 480 o superiore

Scheda grafica alternativa: NVIDIA GTX 970/AMD Radeon R9 290 o superiore

CPU: Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X o superiore

Memoria: 8GB di RAM

Uscita video: Sorgente DisplayPort 1.2, adattatore da Mini DisplayPort a DisplayPort (con adattatore da Mini DisplayPort a DisplayPort incluso)

Porte USB: Una porta USB 3.0

Sistema Operativo: Windows 10

Il visore per la realtà virtuale Oculus Rift S è proposto in questo momento a 349,99€ rispetto ai 449€ di listino, consentendovi di risparmiare ben 99€. Si tratta di un prezzo davvero imperdibile che vi consentire di entrare nel mondo della realtà virtuale ad alta fedeltà ad un prezzo contenuto.

