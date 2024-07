Zenless Zone Zero dice no a Xbox, almeno per ora

Il nuovo action RPG free-to-play di miHoYo, Zenless Zone Zero, ha fatto il suo debutto la scorsa settimana, raggiungendo rapidamente una popolarità impressionante con oltre 50 milioni di download. Una popolarità di cui non potranno fare parte gli utenti Nintendo Switch e, a quanto pare, anche Xbox.

Nonostante miHoYo sia comunque aperta all'idea di immaginare dei porting, visto che stiamo ancora aspettando quello di Genshin Impact per Switch annunciato tanto tempo fa, al momento Zenless Zone Zero rimane un'esclusiva console PS5 (la trovate su Amazon).

Il canale YouTube ufficiale di PlayStation ha recentemente pubblicato un trailer per celebrare l'uscita di Zenless Zone Zero. Al termine del filmato viene confermato che il gioco ha un accordo di esclusività con PlayStation.

Più precisamente, Zenless Zone Zero resterà un'esclusiva per PS5 "fino ad almeno 6 mesi dopo il lancio", il che significa che non sarà disponibile su altre console fino almeno a gennaio.

Ecco il trailer in questione:

Nonostante la finestra ufficiale di sei mesi, è molto probabile che l'esclusività di Zenless Zone Zero per PlayStation duri molto più a lungo. Guardando ai precedenti titoli di miHoYo, ovvero Genshin Impact e Honkai: Star Rail, nessuno dei due è stato convertito poi per Nintendo Switch e Xbox Series X|S nonostante il tempo trascorso dall'uscita.

D'altronde, con i numeri che ha generato, ci verrebbe da dire che Zenless Zone Zero non ha esattamente bisogno di altre piattaforme per poter vendere.

Un successo a quanto pare meritato perché, come vi avevamo detto nella nostra recensione, «è un altro centro per Hoyoverse, che è riuscita a creare un free-to-play con un combat system semplice ma per nulla monotono. La varietà di personaggi e azioni a nostra disposizione rende ogni combattimento divertente da giocare e spettacolare da vedere, grazie anche a un comparto tecnico e artistico davvero incredibile per un gioco gratuito.»