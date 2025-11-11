Il 2026 sarà un anno speciale anche per gli appassionati di mattoncini e avventure epiche: LEGO ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo set dedicato a The Legend of Zelda, una collaborazione che continua a espandersi dopo il successo del maestoso Great Deku Tree 2-in-1. Stavolta, però, il teaser lascia intendere qualcosa di ancora più iconico: il ritorno del perfido Ganondorf in versione Lego.

Il breve filmato diffuso da Lego non mostra molto, ma quanto basta per far impazzire i fan. Una figura imponente, un’ombra minacciosa e una serie di inconfondibili effetti sonori provenienti da Ocarina of Time lasciano pochi dubbi: il prossimo set sarà ispirato a uno degli episodi più amati della saga, e potrebbe finalmente dare vita a una versione costruibile del leggendario antagonista di Link. Dopo anni di tributi a Hyrule e ai suoi eroi, il momento di Ganondorf sembra essere arrivato.

Per ora, Lego non ha rivelato né il prezzo né la data di uscita precisa, ma considerando la scala del progetto e il precedente set da 2.500 pezzi, è lecito aspettarsi un modello di dimensioni importanti e un prezzo in linea con la tradizione dei kit “da collezione”. Se il Great Deku Tree aveva stupito per la possibilità di ricreare due versioni differenti dell’albero sacro – quella vista in Breath of the Wild e quella di Ocarina of Time – questo nuovo set potrebbe alzare ulteriormente l’asticella, con funzioni interattive e dettagli pensati per celebrare l’estetica più cupa e mistica della serie.

Lego e Nintendo sembrano aver trovato un equilibrio perfetto tra nostalgia e innovazione. Dopo i set dedicati a Super Mario e il successo del Deku Tree, questo nuovo progetto dimostra quanto la casa danese stia puntando su un’espansione mirata nel mondo dei videogiochi. Non più semplici giocattoli, ma veri e propri pezzi da esposizione per fan adulti, capaci di unire artigianalità e passione videoludica.

Se le ipotesi si riveleranno corrette e Ganondorf farà davvero la sua comparsa in versione Lego, sarà la prima volta che il Re del Male riceve un tributo di questo tipo, aprendo la strada a un possibile ampliamento della linea. Immaginare un futuro set con il castello di Hyrule o lo scontro finale tra Link e il suo nemico storico non sembra più un sogno lontano, ma una possibilità concreta in quella che si sta trasformando in una delle collaborazioni più riuscite dell’ultimo decennio.

In attesa di dettagli ufficiali, una cosa è certa: i fan della saga potranno continuare a costruire Hyrule pezzo dopo pezzo, portando nel mondo reale quella magia che solo The Legend of Zelda sa evocare. E se davvero Ganondorf avrà il suo momento di gloria in Lego, sarà un tributo tanto atteso quanto meritato al volto più oscuro e affascinante dell’universo creato da Nintendo.