Xbox Store, sconti "Anteprima" di Primavera fino al 95%: ecco i migliori

Xbox Store si sta preparando all'esordio ufficiale delle Offerte di Primavera, decidendo di sfruttare il consueto refresh odierno per offrire uno sguardo in anteprima ai nuovi sconti in arrivo.

Le nuove promozioni erano attese da diverso tempo e come prevedibile vedranno offerte particolarmente generose, anche fino al 95%, su alcuni dei migliori titoli disponibili sullo store.

Trattandosi in questo momento di un'anteprima, la promozione è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass: assicuratevi di essere iscritti al servizio in abbonamento per poter accedere a tutte le offerte (lo trovate su Amazon).

Abbiamo controllato accuratamente la lista completa, proponendovi di seguito quelle che riteniamo le promozioni più interessanti di Xbox Store:

Anteprima di Primavera su Xbox Store: le migliori offerte

A Plague Tale: Requiem a 20,99€ - Sconto del 65%

a 20,99€ - Sconto del 65% Assassin's Creed Mythology pack a 37,99€ - Sconto del 75%

a 37,99€ - Sconto del 75% Avatar Frontiers of Pandora: Gold Edition a 36,29€ - Sconto del 67%

a 36,29€ - Sconto del 67% Batman Arkham Knight: Premium Edition a 7,49€ - Sconto del 90%

a 7,49€ - Sconto del 90% Battlefield 1 Revolution a 1,99€ - Sconto del 95%

a 1,99€ - Sconto del 95% Call of Duty Black Ops 6: Edizione Cassaforte a 82,49€ - Sconto del 25%

a 82,49€ - Sconto del 25% Dead Space Digital Deluxe Edition a 22,49€ - Sconto del 75%

a 22,49€ - Sconto del 75% Dragon Age: The Veilguard a 43,99€ - Sconto del 45%

a 43,99€ - Sconto del 45% Dragon's Dogma: Dark Arisen a 3,74€ - Sconto dell'85%

a 3,74€ - Sconto dell'85% EA Sports FC 25 a 23,99€ - Sconto del 70%

a 23,99€ - Sconto del 70% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 21,24€ - Sconto del 75%

a 21,24€ - Sconto del 75% Kingdom Come Deliverance: Royal Edition a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% La Terra di Mezzo: Bundle dell'Ombra a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Marvel's Guardians of the Galaxy a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Marvel vs. Capcom Fighting Collection a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% Need for Speed Unbound Palace Edition a 13,49€ - Sconto dell'85%

a 13,49€ - Sconto dell'85% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 19,99€ - Sconto dell'80%

a 19,99€ - Sconto dell'80% Resident Evil Remake Trilogy a 49,49€ - Sconto del 45%

a 49,49€ - Sconto del 45% Warhammer 40,000: Space Marine 2 Gold a 64,99€ - Sconto del 35%

a 64,99€ - Sconto del 35% WWE 2K25 a 84,99€ - Sconto del 15%

Potete controllare voi stessi la lista completa sulle vostre console: dovrete aprire lo store e selezionare la finestra dedicata alle anteprime dell'offerta di primavera.

Ovviamente vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena le offerte saranno disponibili per tutti gli utenti e se verranno ampliate con ulteriori giochi da tenere d'occhio, ricordandovi che l'anteprima terminerà il 16 aprile.

Per tutte le altre offerte disponibili che non richiedono invece alcun servizio in abbonamento, non posso fare altro che rimandarvi al seguente indirizzo ufficiale.