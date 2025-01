Xbox Store, nuovi sconti settimanali fino al 95% di gennaio: ecco i migliori

Torna anche questo martedì il nostro appuntamento con le offerte settimanali di Xbox Store: il negozio digitale si è infatti aggiornato ancora una volta proponendo tante nuove selezioni a tempo limitato.

I nuovi giochi in offerta possono raggiungere anche riduzioni di prezzo fino al 95%, rendendolo un appuntamento imperdibile per chiunque voglia aumentare il proprio catalogo digitale sulle console Xbox.

Come sempre dobbiamo precisare che alcune delle offerte disponibili a partire da questa settimana sono riservate in esclusiva agli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon): assicuratevi dunque di consultare accuratamente tutti i dettagli, nel caso non siate abbonati.

Dopo aver dato un'occhiata approfondita al catalogo, siamo pronti anche oggi a segnalarvi quelle che riteniamo essere le migliori offerte di questa settimana su Xbox Store:

Xbox Store: migliori offerte settimanali - 21 gennaio

Alone in the Dark a 23,99€ - Sconto del 40%

a 23,99€ - Sconto del 40% Biomutant a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% BioShock Infinite a 8,99€ - Sconto del 70%

a 8,99€ - Sconto del 70% Child of Light a 4,49€ - Sconto del 70%

a 4,49€ - Sconto del 70% Darksiders III: Blades & Whip Edition a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Destroy All Humans a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Disney Epic Mickey: Rebrushed a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Far Cry 5 + New Dawn Deluxe Edition a 14,99€ - Sconto dell'85%

a 14,99€ - Sconto dell'85% Immortals Fenyx Rising: Gold Edition a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Sherlock Holmes: Crimes and Punishment + The Devil's Daughter a 3,24€ - Sconto del 95%

a 3,24€ - Sconto del 95% South Park: Snow Day a 17,99€ - Sconto del 40%

a 17,99€ - Sconto del 40% SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated a 10,49€ - Sconto del 65%

a 10,49€ - Sconto del 65% The Darkness a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% The Talos Principle II Deluxe Edition a 24,24€ - Sconto del 50%

Per questa selezione ci siamo concentrati sulle migliori nuove offerte disponibili da questa settimana, ma esistono tanti altri videogiochi scontati dalle promozioni che vi abbiamo segnalato nelle scorse occasioni.

Il nostro consiglio è dunque quello di consultare la lista completa di titoli in offerta al seguente indirizzo, così potrete assicurarvi di non lasciarvi sfuggire alcuna occasione.