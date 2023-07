Xbox Series X a meno di 480€: acquistala ora prima dell'aumento di prezzo!

Il portale di e-commerce eBay ha messo in campo una proposta allettante per tutti gli appassionati di gaming. Se siete alla ricerca di un'occasione per aggiudicarvi la console Microsoft Xbox Series X a un prezzo vantaggioso, questa potrebbe essere l'opportunità che stavate aspettando!

Infatti, eBay, da sempre sinonimo di promozioni giornaliere di grande interesse, sta offrendo la console Xbox Series X a soli 479,90€! È un'occasione rara di risparmio: infatti, presto il prezzo di vendita del prodotto, come ufficializzato dalla casa di Redmond, passerà presto a 549,99€. Quale momento migliore, quindi, per sfruttare l'imperdibile offerta su eBay che vi permette di portarvi a casa a prezzo scontato?

Una caratteristica distintiva di Xbox Series X è il suo design: la console ha un aspetto rettangolare molto pulito e compatto, simile a un PC mini tower. Il suo colore predominante è il nero, che contribuisce a donare al prodotto un aspetto elegante e sofisticato. Presenta anche una griglia di ventilazione sulla parte superiore per un ottimale raffreddamento durante il funzionamento.

Sul fronte delle prestazioni, Xbox Series X si distingue per la sua potenza di elaborazione di 12 TFLOPS, che permette di eseguire giochi a 4K con fino a 60 frames al secondo, con la possibilità di arrivare fino a 120 fps con alcuni giochi. Inoltre, supporta il ray tracing, che consente di avere effetti di luce e ombre più realistici.

Xbox Series X è dotata di un'unità SSD da 1 TB, che consente di avere tempi di caricamento praticamente istantanei. Inoltre, la funzione Quick Resume permette ai giocatori di riprendere esattamente da dove hanno lasciato, anche dopo aver spento la console.

