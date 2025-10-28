La prossima generazione di console Xbox potrebbe essere la più rivoluzionaria di sempre. Secondo un nuovo report pubblicato da Windows Central, il nuovo hardware firmato Microsoft non sarà solo una console, ma un vero e proprio ibrido tra PC e Xbox, capace di eseguire sia i giochi nativi Xbox Series X|S sia le applicazioni Windows. Una trasformazione profonda, che se confermata ridefinirebbe completamente il concetto stesso di console da salotto.

Il dispositivo offrirà, secondo le fonti, un’interfaccia ottimizzata per la TV e un accesso completo all’ecosistema Xbox, incluso Game Pass. Ma la novità più clamorosa è un’altra: il multiplayer online diventerà gratuito. Dopo oltre vent’anni di abbonamenti a pagamento (da Xbox Live Gold fino a Game Pass Core), Microsoft sembrerebbe pronta ad abbattere uno dei muri storici della piattaforma, consentendo finalmente di giocare online senza costi aggiuntivi.

Non è tutto. Il report parla di retrocompatibilità totale: la nuova Xbox potrà eseguire tutti i giochi oggi compatibili su Series X|S, dai titoli originali della prima Xbox fino a quelli Xbox 360, Xbox One e ovviamente Series X|S. Un ecosistema unificato, alimentato dal nuovo chip AMD di ultima generazione, pensato per garantire prestazioni superiori e tempi di caricamento ridotti.

Prodotto in caricamento

In sostanza, la prossima Xbox offrirà due volti distinti: da un lato la classica esperienza da console, immediata e “chiusa” nell’ambiente Xbox; dall’altro, la libertà totale del mondo Windows. Come spiega il report, l’esperienza di configurazione sarà identica a quella delle attuali console, ma con la possibilità di “uscire” nell’interfaccia Windows per accedere a store e giochi non presenti nell’ecosistema Microsoft. In teoria, persino i giochi PlayStation disponibili su Steam potrebbero essere giocati in questo modo, insieme a titoli PC come League of Legends o i classici distribuiti su GOG.

Si tratterebbe di una mossa strategica potente e coraggiosa, che posizionerebbe Xbox come la piattaforma universale per il gaming, in grado di unire la praticità di una console e la libertà di un computer. Microsoft avrebbe così la possibilità di trasformare la propria console in un vero hub dell’esperienza videoludica, superando una volta per tutte i confini delle esclusive e delle piattaforme chiuse.

Naturalmente, si tratta di indiscrezioni ancora non confermate ufficialmente, ma il quadro che emerge è coerente con la visione recente del colosso di Redmond. Da tempo, Phil Spencer e i vertici Xbox parlano di una nuova filosofia “post-esclusiva”, dove l’obiettivo non è più legare i giocatori a una singola macchina, ma portarli dentro un ecosistema in continua espansione, accessibile da ogni dispositivo.

Se la nuova Xbox dovesse davvero fondere console e PC in un’unica entità, saremmo davanti al più grande cambio di paradigma nella storia del gaming domestico. E a quel punto, la vecchia distinzione tra “console war” e “piattaforma aperta” potrebbe finalmente diventare un ricordo del passato.