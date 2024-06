Xbox Keystone svelata: ecco la console per il cloud cancellata da Xbox

Qualche anno fa si era parlato insistentemente di Xbox Keystone, un progetto per una console interamente dedicata allo streaming e al cloud gaming, ma che poi si è risolto in un nulla di fatto.

Keystone era anche apparsa in maniera "ufficiale" durante uno streaming in cui Phil Spencer, dal suo ufficio, metteva in mostra in maniera defilata la console.

L'hardware apparso nello streaming aveva suscitato molti interrogativi perché, pur essendo chiaramente un prodotto Xbox, non c'era mai stato nessun annuncio o notizia al riguardo.

In questo silenzio, di fatto Xbox confermò l'esistenza di Keystone quando decise di abbandonare il progetto, con tanto di approfondimento successivo da Phil Spencer.

Oggi, in esclusiva da Windows Central, abbiamo la possibilità di vedere il brevetto di Keystone.

Nel brevetto, che potete trovare a questo indirizzo, abbiamo la possibilità anche di vedere un progetto estetico di Keystone.

La console assomiglia curiosamente alla prima PlayStation, con la forma di un quadrato uniforme con un cerchio in alto, simile allo sfiato circolare nero su una Xbox Serie S. La parte anteriore della scatola ha il pulsante di accensione Xbox e un USB-A.

Insieme ad una serie di porte HDMI, Ethernet e di alimentazione, sul lato destro avremmo trovato un pulsante di accoppiamento del controller Xbox, e la parte inferiore presentava una piastra circolare "Hello from Seattle" su cui poggiava la console, simile a Xbox Series X.

Il brevetto è stato depositato nel giugno del 2022, ovvero il periodo in cui si è sentito parlare di Keystone prima del suo abbandono definitivo. Purtroppo, non ci sono specifiche tecniche al riguardo e non sappiamo nemmeno come sarebbe stata commercializzata, ma è sempre interessante cominciare ad unire i puntini delle indiscrezioni videoludiche.

Parlando di console Xbox, Microsoft ha annunciato le nuove piattaforme da gaming che usciranno nei prossimi, sebbene non andranno mai a sostituire le console attualmente in commercio (e che trovate su Amazon).