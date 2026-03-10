Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce oggi con due nuovi giochi: Cyberpunk 2077, il vasto RPG open-world di CD Projekt RED, approda oggi nel servizio in abbonamento Microsoft, accompagnato da Construction Simulator.

Si tratta di un'aggiunta di peso considerevole per gli abbonati, considerando che Cyberpunk 2077 rappresenta uno dei titoli più discussi dell'ultima generazione, capace di trasformarsi nel corso di anni di patch e aggiornamenti da lancio controverso a esperienza di gioco apprezzata dalla critica e dal pubblico.

Cyberpunk 2077 è disponibile tramite Game Pass per console e cloud, accessibile agli abbonati con piani Ultimate e Premium. L'RPG ambientato nella distopica Night City offre un mondo aperto denso di attività, con una narrativa matura incentrata su potere, modificazioni corporee e sopravvivenza in una megalopoli del futuro oscuro.

Chi ha seguito l'evoluzione del titolo sa quanto CD Projekt RED abbia lavorato per portarlo alla versione attuale, ben distante dai problemi tecnici che ne avevano segnato il debutto nel dicembre 2020, uno dei lanci più turbolenti nella storia recente del gaming.

L'altra aggiunta odierna è Construction Simulator, disponibile su Console, PC e Cloud per gli abbonati Ultimate, Premium e PC. Il gestionale di costruzione permette ai giocatori di costruire un'impresa edile partendo da zero, con la supervisione di un mentore di nome Hape.

Si tratta di un genere di nicchia ma con una fanbase fedele, lontano anni luce dai ritmi frenetici di un action o di uno sparatutto, ma capace di soddisfare chi cerca un'esperienza più rilassata e gestionale all'interno del catalogo Game Pass.

Vale la pena ricordare che Cyberpunk 2077 ha ricevuto nel 2023 l'espansione Phantom Liberty, non inclusa nell'abbonamento base ma acquistabile separatamente, che ha ulteriormente consolidato la reputazione del titolo. Chi volesse un'esperienza completa dovrà quindi valutare se aggiungere il DLC al proprio acquisto.