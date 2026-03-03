Nel panorama dei servizi in abbonamento gaming, poche notizie riescono ad accendere la community come l'arrivo di un titolo di punta su Xbox Game Pass, e quella in arrivo potrebbe essere una delle aggiunte più attese degli ultimi anni.

L'account ufficiale Xbox Game Pass su X ha pubblicato un post criptico che ha scatenato un'ondata di speculazioni tra i fan: tutto porta a credere che Cyberpunk 2077, l'RPG open world di CD Projekt RED ambientato nella distopica Night City, stia per fare il suo debutto sul servizio in abbonamento Microsoft.

Il post in questione mostra l'immagine di una finta email aziendale firmata da una certa "Melissa McGamepass", indirizzata a tutto lo staff. Il testo recita: "Svegliate il social team, abbiamo un nuovo gioco da aggiungere. Lo so che ne abbiamo già aggiunti tantissimi di ottimi, ma sapete una cosa? Non esistono troppi giochi su Xbox Game Pass. Così tanti mondi mozzafiato da esplorare."

Il messaggio si chiude invitando alla riservatezza e scherzando su una precedente email finita su r/xbox, il subreddit ufficiale della community Xbox.

La decodifica del teaser da parte dei fan è stata rapida e puntuale. Il riferimento al "wake up social team" richiama direttamente la celebre battuta del trailer di lancio originale di Cyberpunk 2077, in cui il personaggio Johnny Silverhand — interpretato da Keanu Reeves — dice al protagonista V: "Svegliati, samurai".

Non è tutto: la lettera "V" appare in grassetto nel corpo del testo, chiaro rimando al protagonista del gioco il cui nome è proprio V.

Infine, il termine "breathtaking" (mozzafiato) è un easter egg che rimanda alla famosa scena dell'E3 2019 di Microsoft, quando Keanu Reeves rispose "you're breathtaking" a un fan del pubblico durante la presentazione del gioco.

Dal punto di vista storico, è importante ricordare che Cyberpunk 2077 non è mai stato disponibile su Xbox Game Pass dal suo lancio nel dicembre 2020.

Non si tratta nemmeno del primo tentativo di collegare il titolo al servizio: nel 2021 un trailer promozionale Xbox per il cloud gaming includeva footage del gioco, salvo poi essere smentito da CD Projekt RED che negò qualsiasi piano di portarlo in abbonamento. Stavolta, però, i segnali sembrano decisamente più concreti.

Parlare di Cyberpunk 2077 significa inevitabilmente fare i conti con uno dei lanci più controversi della storia recente del gaming. Rilasciato a dicembre 2020 dopo tre rinvii consecutivi, il titolo arrivò su PC, PlayStation e Xbox in uno stato tecnico disastroso: bug pervasivi, performance inaccettabili sulle console old-gen come PS4 e Xbox One, rimborsi di massa e persino la rimozione temporanea dal PlayStation Store.

CD Projekt RED affrontò anche cause legali da parte di investitori che lamentavano di essere stati fuorviati sullo stato reale del gioco. Una situazione paragonabile, per impatto mediatico, al lancio di No Man's Sky nel 2016.

Quello che rende la storia di Cyberpunk 2077 unica, però, è la sua capacità di riscatto. Grazie a anni di aggiornamenti, patch correttive e all'espansione Phantom Liberty, il gioco ha completamente ribaltato la propria reputazione, diventando un punto di riferimento per gli RPG in prima persona a mondo aperto.

A novembre 2025 è stato annunciato che il titolo ha superato la soglia dei 35 milioni di copie vendute in cinque anni, un ritmo di adozione superiore persino a quello de The Witcher 3: Wild Hunt, che aveva raggiunto i 30 milioni in sei anni.