Xbox Game Pass, disponibile il quinto gioco gratis di marzo

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate potranno approfittare già da questo momento di un nuovo gioco gratis: si tratta del quinto omaggio del mese di marzo, disponibile fin dal day-one per quanto riguarda le console di casa Microsoft.

Si tratta di Mullet Madjack, un folle sparatutto superveloce in prima persona con uno stile grafico richiamante gli anime degli anni '90.

In questo videogioco ambientato negli anni '90 — intesi come 2090, che avevate capito? — non potrete affatto perdere tempo: nei panni dell'omonimo protagonista avrete infatti a disposizione solo 10 secondi di vita, ricaricabili solo dopo ogni uccisione dei nemici sulla vostra strada.

Una produzione in stile arcade con meccaniche roguelite, grazie alle quali potrete potenziare il vostro personaggio per provare ad arrivare fino all'ultimo piano, in livelli generati casualmente a ogni vostra partita.

Mullet Madjack sarà disponibile per il download da oggi 13 marzo 2025, sia per le console Xbox che su PC. Tuttavia, se siete iscritti al piano Ultimate (che trovate su Amazon), in realtà potrete giocarci già da adesso grazie a un curioso stratagemma.

La produzione di Epopeia Games è stata infatti già aggiunta all'interno di Xbox Cloud Gaming: potete dunque avviare la vostra partita dai vostri dispositivi preferiti facendo clic sul seguente indirizzo.

È decisamente bizzarro che un nuovo videogioco di Xbox Game Pass sia disponibile prima nella sua versione in streaming che scaricabile, ma è plausibile immaginare che il download sarà sbloccato solo nel corso delle prossime ore.

Nel frattempo, se non volete aspettare, potrete già iniziare a provarlo senza dover occupare spazio libero su console e PC.

Ricordiamo che, trattandosi di una release al day-one, potrete giocarlo soltanto se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass, anche quando sarà effettivamente sbloccato il download.

Gli omaggi della prima metà di marzo si concluderanno dalla prossima settimana, quando sarà disponibile la versione Game Preview di 33 Immortals.

In attesa di sapere quali saranno i giochi gratis per fine mese, vi consiglio caldamente di dare un'occhiata ai titoli in uscita dal catalogo: tra pochissimi giorni non potrete più giocare 8 produzioni.