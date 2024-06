Xbox Game Pass, disponibile da oggi il nuovo gioco gratis al day-one di giugno

La giornata odierna chiuderà ufficialmente la line-up della prima metà di giugno per Xbox Game Pass, con l'ultimo dei giochi gratis precedentemente annunciati che sarà disponibile ufficialmente fin dal day-one.

Si tratta di Still Wakes the Deep, un nuovo horror psicologico sviluppato da The Chinese Room, ma con la stessa struttura gameplay dei più comuni "Walking Simulator".

Come vi abbiamo raccontato nella recensione dedicata, si tratta di «un titolo fortemente orientato alla narrazione, con una storia che funziona piuttosto bene e un'idea di base da manuale dell'horror», ma che allo stesso tempo per le sue meccaniche sembra essere uscito dal 2010, ad esclusione del solo comparto tecnico.

Tuttavia, trattandosi di una produzione che potrete giocare gratis fin da oggi grazie a Xbox Game Pass, Still Wakes the Deep può certamente attirare chiunque sia alla ricerca di un'esperienza horror ben narrata, senza dover spendere un singolo centesimo in più.

Questo nuovo omaggio sarà giocabile gratuitamente solo su Xbox Series X|S e PC, ma se siete iscritti al piano Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) potrete anche giocarci in Cloud sui vostri dispositivi preferiti.

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, purtroppo Still Wakes the Deep non è stato ancora sbloccato sul servizio, ma potete già avviare il pre-load per essere subito pronti al rilascio ufficiale.

Il nuovo gioco gratis dovrebbe essere ufficialmente sbloccato nel corso del tardo pomeriggio odierno: il nostro consiglio è ovviamente quello di iniziare a scaricarlo già da adesso e di tenere d'occhio il catalogo per tutti i prossimi aggiornamenti.

Al momento non sono ancora stati svelati ulteriori giochi gratis in arrivo per la seconda metà di giugno, ma è probabile che già nelle prossime ore possa arrivare il consueto annuncio ufficiale: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Per adesso, possiamo solo anticiparvi i 5 giochi gratis che lasceranno il servizio a fine mese: vi consigliamo di provarli prima che sia troppo tardi.