Xbox annuncia controller Vapor dal look personalizzabile

Xbox ha presentato la nuova collezione di controller wireless Xbox: la serie Vapor di Xbox Design Lab e il controller wireless Xbox - Dream Vapor Special Edition.

In questa collezione, ogni custodia superiore presenta un motivo dinamico per ogni controller.

La serie Vapor con Xbox Design Lab offre alcuni dei design di controller più unici disponibili per la personalizzazione, offrendo sei opzioni di cover superiore con motivi di colori diversi (via sito ufficiale).

Si va dal Velocity Green, al Nocturnal Vapor, passando per il Fire Vapor e lo Stormcloud Vapor, senza contare il Cyber Vapor e Dream Vapor.

Una volta scelto uno di questi esclusivi Vapor, sarà il momento di personalizzarlo ulteriormente scegliendo tra un'ampia gamma di stili di pulsanti e thumbstick.

Potete anche arricchire il vostro design con grilletti e D-pad metallizzati, impugnature laterali e posteriori gommate e aggiungere un'incisione personalizzata per il tocco finale.

In alternativa, il nuovo design in edizione speciale, il controller wireless Xbox - Dream Vapor, mostra il top case rosa e viola della collezione Vapor, per un controller in edizione speciale che mette in risalto il meglio che questo colore ha da offrire.

La particolarità di questo controller in edizione speciale è l'inclusione di impugnature laterali gommate viola, pulsanti ABXY rosa tenue con accenti viola e un esclusivo sfondo dinamico.

Tutti i controller della Vapor Collection includono tutte le caratteristiche che i fan possono aspettarsi dall'ultima generazione di controller Xbox.

Tra queste, la durata della batteria fino a circa 40 ore di gioco, oltre alla possibilità di connettervi e giocare su Xbox Series X|S, Xbox One, PC, dispositivi iOS e Android.

La serie Vapor è disponibile da subito con Xbox Design Lab, dove è possibile scegliere tra i sei design Vapor per creare un controller completamente personalizzato.

È inoltre possibile preordinare il controller wireless Xbox Special Edition - Dream Vapor da oggi in alcuni mercati Xbox in tutto il mondo al prezzo di 69,99 dollari.

Se volete in ogni caso entrare nel mondo Xbox, su Amazon trovate un mucchio di offerte a tema.