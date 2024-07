Whiskerwood è un gestionale a base di gatti (!) dal publisher di Manor Lords

I giochi gestionali e i city builder sono uno dei miei grandi amori e so che è così per tanti appassionati: il momento in cui ti dici «altre due cose e stacco», e poi giochi altre due ore, è quello in cui capisci che hai trovato un nuovo grande gioco. E chissà se anche Whiskerwood riuscirà a fare lo stesso effetto.

Si tratta di un gioco di strategia e city builder firmato da Minakata Dynamics, autori di Railgrade, e pubblicato da Hooded Horse, publisher di Manor Lords.

La cosa particolare (a dir poco) è che in questo gioco si assume il ruolo di supervisori di una colonia di topi, che sono costretti a lavorare per soddisfare le esigenze dei loro malvagi padroni... gatti.

I giocatori, praticamente, devono costruire, coltivare e gestire risorse per nutrire i gatti e permettergli di togliersi ogni soddisfazione, dal cibo ai tiragraffi. Ammesso, certo, che i topi non decidano di ribellarsi...

Come potete dedurre anche solo da questa descrizione, parliamo di un gioco che prova a dare una interpretazione diversa ai city builder, in un certo senso anche satirica – con il ricco padrone e il piccolo topo che diventa parte di un ingranaggio, ma che potrebbe capire come provare a uscirne.

Decideremo noi, infatti, se obbedire per sempre o fomentare una ribellione per ribaltare l'opprimente controllo dei pelosi felini. Anche perché i gatti (sapete come sono) faranno richieste sempre più difficili da soddisfare.

Il gioco sarà ambientato nella città omonima che, essendo costruita su delle isole, ha uno spazio limitato: per questo, sarà importante capire come costruire e strutturare anche in verticale.

Per il momento Whiskerwood non ha ancora una finestra di lancio, ma gli sviluppatori hanno confermato che esordirà in accesso anticipato su PC. E, in attesa della release, potete già iniziare a chiedervi se cercherete di diventare una parte del sistema della vostra futura città, o se proverete a far passare ai gattoni un brutto quarto d'ora.

Per saperne di più, vi raccomandiamo la pagina Steam del gioco.