Vampiri e fruste nel regalo gratis Epic della prossima settimana

Gli ultimi titoli gratuiti di Epic Games Store sono arrivati poche ore fa, ma ora è tempo di scoprire il prossimo omaggio previsto giovedì prossimo.

In maniera simile a Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ogni settimana se siete in possesso di un account Epic, potete loggarvi e scaricare l'omaggio del momento.

Proprio nelle scorse ore infatti è stata infatti rilasciata una doppietta davvero molto interessante.

Ora, è stato confermato che Castlevania Anniversary Collection è il gioco disponibile gratuitamente dal 14 al 21 novembre.

«La Castlevania Anniversary Collection di Konami ripercorre le origini dello storico franchise di vampiri. È incluso un eBook esclusivo con dettagli forniti da sviluppatori, artisti e altri ispirati dall'eredità di Castlevania, che getta una nuova luce sul mondo di Castlevania.»

E ancora: «Pubblicato nell'ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario di Konami, rivive questi classici senza tempo che hanno contribuito a definire il genere dei platform. Dal clan dei Belmont alle loro stirpi e alleati, la Castlevania Anniversary Collection è il miglior primo passo per chiunque voglia entrare nel mondo di Castlevania e nella lotta contro Dracula!»

I giochi in questione saranno come sempre disponibili per un'intera settimana a costo zero, senza quindi la possibilità di vederlo sparire dalla vostra collezione.

Ovviamente, come sempre accade, vi segnaleremo non appena il regalo sarà rilasciato sul catalogo di Epic Games Store, tra una manciata di giorni.

Ad ogni modo, se volete saperne di più, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.

Parlando infine sempre e solo di titoli gratuiti, vediamo quali sono tutti i giochi già confermati come in arrivo nel 2024 gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass, tra esclusive e titoli delle terze parti.