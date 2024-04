Vampire Survivors, il roguelike italiano è finalmente in arrivo su PS5

Vampire Survivors, il fenomeno roguelike italiano che ha conquistato il mondo, sta finalmente per sbarcare anche su PS5 e PS4, dopo l'esordio su console Xbox e il successivo porting su Switch.

L'annuncio è arrivato durante Triple-I Initiative, lo showcase che ha svelato alcune delle produzioni da sviluppatori indipendenti più interessanti, tra le quali segnaliamo anche il nuovo capitolo roguelike di Prince of Persia — che abbiamo già provato in anteprima per voi.

Come segnalato da GameSpot, Poncle ha svelato che la versione PS5 e PS4 di Vampire Survivors è ufficialmente in lavorazione e sarà disponibile nel corso di questa estate.

Attualmente non è disponibile una data di lancio più precisa, ma l'annuncio è arrivato tramite uno scherzoso trailer ufficiale, come da tradizione per tutti gli annunci più bizzarri dello studio:

In occasione del lancio su PS5 e PS4, Vampire Survivors proporrà immediatamente disponibili per l'acquisto anche i 4 DLC ufficiali.

Sì, abbiamo detto "4", perché durante l'evento è stato svelato anche un nuovo crossover con la serie Contra (trovate l'ultimo capitolo su Amazon), con un nuovo stage, 9 personaggi e 22 armi provenienti direttamente dalla serie sparatutto di successo.

Il DLC in questione si chiamerà "Operation Guns" e sarà disponibile dal 9 maggio 2024 su tutte le piattaforme. Ovviamente, gli utenti PS5 e PS4 dovranno aspettare il lancio vero e proprio del gioco base.

Finalmente anche gli utenti PS5 e PS4 potranno scoprire un roguelike divertente e altamente rigiocabile, con tutti gli ultimi aggiornamenti che verranno ovviamente già resi disponibili al lancio.

Varrà dunque la pena di tenere d'occhio futuri aggiornamenti per essere pronti fin da subito al day-one.

Ma cogliamo l'occasione per ricordarvi che i crossover non dovrebbero essere finiti qui: potrebbe infatti essere in arrivo una collaborazione con Baldur's Gate 3, già potenzialmente anticipata dalla stessa Larian Studios.