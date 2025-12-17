Brian Fleming, co-fondatore di Sucker Punch Productions, ha annunciato il suo addio allo studio dopo ben 28 anni di attività. Una notizia che segna la fine di un’era per uno dei team più rappresentativi dell’ecosistema PlayStation, responsabile di serie amatissime come Sly Cooper, inFAMOUS e Ghost of Tsushima.

Il passaggio di testimone avverrà ufficialmente il 1° gennaio 2026, quando la guida dello studio verrà affidata a Jason Connell e Adrian Bentley, nominati co-studio head. Fleming resterà comunque all’interno di Sucker Punch fino al mese di aprile, con l’obiettivo di accompagnare la transizione e garantire continuità organizzativa e creativa.

Sucker Punch fa parte della famiglia PlayStation Studios dal 2000 e, in un comunicato ufficiale, Sony ha voluto sottolineare l’impatto decisivo di Fleming sulla storia del team. Secondo il colosso giapponese, la sua visione e il suo stile di leadership hanno contribuito a costruire una cultura basata su creatività, collaborazione e solidità interna, elementi che rappresentano oggi le fondamenta su cui il nuovo management potrà costruire il futuro dello studio.

In un messaggio condiviso su LinkedIn, Fleming ha espresso grande fiducia nei confronti dei suoi successori e dell’intero gruppo dirigenziale. Ha definito Connell e Bentley come il team di leadership più forte mai avuto da Sucker Punch, lodando anche il lavoro dei direttori e dei responsabili creativi che, a suo dire, sono pronti ad affrontare nuove sfide con entusiasmo e competenza.

Una volta concluso il periodo di affiancamento, Fleming ha dichiarato di voler prendersi una pausa per viaggiare con la famiglia, prima di valutare nuove opportunità. I suoi interessi spaziano dal settore videoludico alla tecnologia, passando per l’intrattenimento e persino l’impegno civico e politico, lasciando intendere che il suo contributo all’industria potrebbe non essersi ancora esaurito.

L’uscita di scena di Brian Fleming rappresenta un momento di svolta per Sucker Punch, ma anche l’inizio di una nuova fase, chiamata a raccogliere un’eredità importante e a proiettare lo studio verso il prossimo capitolo della sua storia.