Uno Star Wars videoludico diventa canonico, grazie a Disney+

La seconda stagione di Andor, la serie TV prequel di Star Wars, introdurrà un'astronave iconica proveniente dal videogioco TIE Fighter del 1994.

Il primo trailer ufficiale, diffuso da Disney+, mostra Cassian Andor alla guida di un TIE Avenger, velivolo finora apparso solo nei giochi per PC.

Questa inclusione rappresenta un importante collegamento tra l'universo videoludico di Star Wars (che trovate anche su Amazon) e le produzioni televisive canoniche.

Il TIE Avenger, introdotto 30 anni fa nel simulatore spaziale TIE Fighter, fa ora il suo debutto sul piccolo schermo, ampliando ulteriormente la mitologia della saga, come riportato anche da GamesRadar+.

La serie Andor, ambientata prima degli eventi di Rogue One, segue il percorso di Cassian Andor (interpretato da Diego Luna) nella sua trasformazione da comune contrabbandiere a spia ribelle.

La seconda stagione, inizialmente prevista per agosto 2024, ha subito ritardi a causa degli scioperi di Hollywood del 2023.

Oltre a Luna, il cast include Kyle Soller (Syril Karn), Adria Arjona (Bix Caleen), Stellan Skarsgard (Luthen Rael) e Genevieve O'Reilly (Mon Mothma).

La trama si concentra sulla graduale radicalizzazione di Andor contro l'Impero Galattico, esplorando le origini della Ribellione.

L'introduzione del TIE Avenger in Andor dimostra la volontà dei creatori di attingere all'ampio patrimonio di Star Wars, incluse le opere considerate non canoniche, per arricchire l'esperienza visiva e narrativa della serie.

Questo approccio potrebbe aprire la strada a ulteriori connessioni tra i diversi media dell'universo di Star Wars.

