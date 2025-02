Uno Star Wars stava per essere la svolta della vita per BioWare

Il co-fondatore di BioWare Greg Zeschuk ha rivelato che l'azienda aveva grandi aspettative per l'MMORPG Star Wars: The Old Republic.

Durante un episodio del podcast My Perfect Console, Zeschuk ha dichiarato che un enorme successo del gioco avrebbe potuto portare lui e l'altro co-fondatore Ray Muzyka a tentare di acquisire il controllo di Electronic Arts dall'interno.

Zeschuk ha spiegato che per rendere possibile questa mossa ambiziosa, Star Wars: The Old Republic avrebbe dovuto generare ricavi annuali di circa 2 miliardi di dollari. Tuttavia, come la storia ha dimostrato, il gioco ebbe solo un moderato successo, ben lontano dalle cifre sperate.

«Ho vissuto ad Austin per due anni e mezzo lavorando a Star Wars: The Old Republic, sapevo che era un viaggio di sola andata», ha affermato Zeschuk.

«Se fosse stato super di successo, Ray ed io avremmo probabilmente lanciato un'offerta per cercare di assumere il controllo di EA dall'interno, da veri pirati aziendali quali siamo. Ma doveva avere un successo da 2 miliardi di dollari l'anno. Non ha funzionato, quindi ho pensato 'Va bene così'.»

Zeschuk ha anche parlato della sua esperienza lavorativa con Electronic Arts, descrivendola come «EA ti dà abbastanza corda per impiccarti». Ha spiegato che lavorare all'interno di una grande azienda richiede di imparare a muoversi all'interno di strutture complesse.

L'ex co-fondatore di BioWare ha quindi rivelato di aver capito presto di non apprezzare le grandi aziende dopo l'esperienza con EA. «Le grandi aziende esistono per sfruttare le proprietà intellettuali», ha dichiarato.

«Esistono per sfruttare i giochi. La maggior parte delle grandi aziende nordamericane sono brave a dire 'Ehi, spremiamo il massimo dei soldi da questo franchise'. Non ne creano molti, e ho capito presto che mi piace fare giochi, non solo gestirli.»

Zeschuk e Muzyka lasciarono BioWare nel 2012, poco dopo l'annuncio di Dragon Age: Inquisition. Recentemente, BioWare ha pubblicato Dragon Age: The Veilguard (che trovate su Amazon), il quale non è stato neppure lui un gran successo.

Per quanto riguarda Star Wars, avete letto che Episode I: Jedi Power Battles sta per tornare in una splendida edizione fisica, celebrando il 25imo anniversario del gioco?