Unisciti a Miles Morales nella sua missione: Marvel's Spider-Man IN SCONTO su Amazon! - 23%

Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PlayStation 4

Marvel's Spider-Man Miles Morales, chi dovrebbe acquistarlo?

In questa entusiasmante avventura, il giovane Miles Morales si trasferisce in un nuovo quartiere di New York e, sotto la guida del suo mentore Peter Parker, assume il ruolo di Spider-Man. Quando una potente minaccia incombe sulla sua nuova casa, Miles comprende che con grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per proteggere la New York della Marvel, dovrà padroneggiare abilità uniche che lo distinguono da Peter, come le scariche bioelettriche del "venom" e il potere di occultamento, oltre alle classiche acrobazie con le ragnatele e l'uso di gadget innovativi.

Il gioco offre un'esperienza immersiva, permettendo ai giocatori di esplorare una New York innevata durante le festività, con un'attenzione particolare ai dettagli che rendono la città viva e pulsante. La narrazione approfondisce il percorso di crescita di Miles, esplorando temi come la fiducia, l'appartenenza e la responsabilità, offrendo una prospettiva fresca e avvincente nel panorama dei giochi dedicati ai supereroi.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è il primo AAA first-party che si affaccia nel mondo next-gen ed è un titolo ideale per avere da subito appeal sul grandissimo pubblico: un personaggio popolare, protagonista di un gioco erede di uno che ha avuto un importante successo, anche se riproposto in proporzioni ridotte".

un titolo che combina azione, emozione e una narrazione avvincente, permettendovi di vivere l'ascesa di un nuovo eroe nell'universo di Spider-Man.

