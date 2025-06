La News in un minuto

Spartan Survivors, fan game ispirato a Halo che unisce elementi roguelite e bullet heaven, ha ricevuto l'approvazione ufficiale di Microsoft e Halo Studios. Il team di sviluppo ha annunciato che le aziende non solo hanno dato il via libera al progetto, ma stanno anche collaborando per garantire la conformità alle regole ufficiali. Il gioco, che ricorda visivamente Vampire Survivors, è già disponibile in demo su itch.io e arriverà su Steam e Xbox. I giocatori vestiranno i panni di uno Spartan impegnato a respingere ondate infinite di Covenant e Flood in un'esperienza arcade frenetica. Questa mossa rappresenta una rara apertura delle multinazionali verso i progetti fan-made, dimostrando come il rispetto reciproco possa portare a collaborazioni entusiasmanti.