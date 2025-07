La notizia in un minuto

Epic Games Store offre gratuitamente Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition dal 17 al 24 luglio 2025, un'opportunità imperdibile per gli amanti della strategia. Questa edizione completa include il gioco base, sei pack DLC e l'espansione Rise and Fall, che aggiunge nuove civiltà, leader e meccaniche innovative come la lealtà delle città e i governatori. Il celebre 4X strategico a turni permette di guidare una civiltà dalla preistoria all'era moderna, espandendosi e sviluppandosi per raggiungere la vittoria. L'offerta è perfetta anche per prepararsi al prossimo Civilization VII in arrivo nel 2025.