Questa settimana, la community PlayStation ha scoperto qualcosa di curioso: grazie a un glitch del PSN, è possibile far comparire GTA 6 nella propria lista "Giocati di recente" sul profilo PlayStation Network, anche se il gioco non è ancora disponibile.

La notizia ha innescato una reazione a catena sui social, con utenti di tutto il mondo che hanno iniziato a replicare il trick per "fregare" i propri amici, alimentando al contempo le speculazioni su un annuncio imminente da parte di Rockstar.

Tutto è partito dal profilo X/Twitter @videotechuk_, che ha documentato come alcuni utenti — tra cui il profilo PSN "Ousora1" — siano riusciti a sfruttare il glitch per mostrare Grand Theft Auto VI tra i titoli recenti.

L'account PlayStation Game Size, noto per monitorare le aggiunte e le modifiche al database PlayStation, aveva già anticipato qualcosa: nel weekend aveva rivelato la comparsa dei Title ID di GTA 6 sul sistema Sony, precisamente i codici PPSA01547_00 e PPSA29660_00, lasciando intendere che qualcosa di concreto fosse in arrivo, probabilmente l'apertura dei pre-order.

La presenza di due ID distinti ha naturalmente sollevato interrogativi nella community, ma PlayStation Game Size ha rassicurato tutti: si tratta di una pratica "normale", probabilmente legata a distribuzioni per regioni geografiche diverse, dato che tutte le edizioni del gioco condivideranno comunque lo stesso identificativo principale.

Sul fronte Xbox, la situazione è ancora più accessibile: è già possibile da tempo "installare" GTA 6 tramite l'app mobile dell'Xbox Store e tentare di avviarlo dal dashboard della Xbox Series X|S, ottenendo lo stesso effetto cosmetico sul profilo — anche se il gioco, ovviamente, non parte.

Sul subreddit dedicato a GTA 6, la reazione è stata un mix di ironia e stupore. "Quindi la gente si prende tutto questo disturbo solo per far credere di aver giocato a un titolo che non esiste ancora?" ha commentato un utente, mentre un altro ha già previsto che gli screenshot del glitch circoleranno per almeno una settimana e mezza.

Il fatto che questo tipo di "flex" digitale stia attirando così tanta attenzione dice molto sull'intensità dell'hype che circonda il progetto Rockstar North.

Al di là del divertimento social, la comparsa degli ID nel database PSN ha riacceso le speranze di chi aspetta notizie concrete. Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive — la società madre di Rockstar — aveva già dichiarato il mese scorso che la campagna marketing di GTA 6 partirà ufficialmente questa estate, in preparazione alla data di uscita che sembra ormai confermata per il 19 novembre 2026.

Un nuovo trailer e l'apertura dei pre-order potrebbero quindi essere molto più vicini di quanto si pensi.

Uno dei temi più scottanti resta il prezzo: circolano voci insistenti che Rockstar potrebbe fissare il costo del gioco a 100 dollari (circa 90-95 euro al cambio attuale), rompendo definitivamente la barriera dei 70 euro ormai standard per i titoli AAA next-gen.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma nel momento in cui i pre-order diventeranno attivi, la questione del prezzo esploderà inevitabilmente nel dibattito pubblico.

Zelnick ha invece voluto dissipare un'altra voce persistente: GTA 6 non sarà un'esclusiva digitale al lancio. In un'intervista a Variety, il CEO ha smentito categoricamente le indiscrezioni che ipotizzavano un ritardo dell'edizione fisica fino al 2027, motivato dalla volontà di prevenire leak anticipati.