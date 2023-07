Un gioco prima solo su PC e Xbox arriva anche su PS5 e diventa gratis

Dopo che aveva esordito su PC, sbarcando in seguito su Xbox Series X|S e Xbox One, Naraka: Bladepoint ha deciso di provare a sedurre anche i giocatori armati di PS5.

La notizia arriva direttamente dal publisher NetEase, che in queste ore ha confermato ufficialmente che il suo battle royale a 60 giocatori arriverà sulla console ammiraglia di casa Sony.

Advertisement

Nel farlo, però, sarà accompagnato da una vera e propria rivoluzione: prima proposto a pagamento, infatti, Naraka: Bladepoint adesso diventa gratis per tutti (anche sulle piattaforme dove era già disponibile), adottando quindi un modello di distribuzione da free-to-play.

L'uscita su PS5, attesa per il 13 luglio, è stata evidentemente ritenuta da NetEase il momento ideale per passare all'accesso gratuito al gioco, che anche a pagamento aveva comunque conquistato 20 milioni di giocatori.

Il passaggio alla fruizione gratis sembra comunque essere accompagnato da diverse altre novità, come armi inedite, personaggi mai visti e nuovi eventi celebrativi.

Gli sviluppatori hanno anche anticipato che ci saranno alcuni contenuti specifici per i giocatori PS5, probabilmente pensati anche per invogliarli a tuffarsi nel gioco – considerando che è passato un bel po', da quando ha debuttato sulle altre piattaforme.

In precedenza, sulle pagine di SpazioGames.it avevamo approfondito la conoscenza con Naraka: Bladepoint parlandovi del gioco al momento della sua uscita PC. Potete trovare la recensione completa qui, dove il nostro Marino Puntorieri aveva sottolineato che, sebbene il fronte dei battle royale sia molto difficile da penetrare, Naraka riusciva a farsi notare per le variazioni proposte alla formula – soprattutto in un combat system all'arma bianca frenetico ma mai banale.

Una delle nostre perplessità aveva riguardato proprio il lancio a pagamento (al debutto, il gioco costava circa venti euro): qualcosa con cui, alla fine, ha concordato perfino NetEase, che ha deciso di aprirlo a tutti rendendolo gratuito.

Naraka: Bladepoint è disponibile su PC da agosto 2021, su Xbox Series X|S da giugno 2022, su Xbox One da dicembre 2022. Sarà su PS5 dal 13 luglio prossimo.