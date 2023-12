Un gioco EA verrà "ucciso" definitivamente nel 2024

Rocket Arena, lo sparatutto multiplayer a base di razzi, sviluppato da First Strike Games come titolo EA Originals, è stato rimosso dalla vendita il mese scorso senza alcun preavviso né chiarimento sul perché.

Ora, a distanza di circa un mese, First Strike Games ha annunciato che Rocket Arena sarà ritirato per sempre e i suoi server chiusi a marzo.

Più precisamente, Rocket Arena terminerà di esistere il 21 marzo 2024, come riportato anche da GameInformer.

Il motivo di questa decisione non è stato spiegato dal team nel suo annuncio, ma si presume che il gioco abbia perso il numero di giocatori necessario per sostenere il suo modello multigiocatore live service.

«È con grande dispiacere di tutti noi di FSG e EA che vi comunichiamo che Rocket Arena tramonterà e i server verranno chiusi il 21 marzo 2024», si legge nel post pubblicato sui social.

«Non potremo mai ringraziarvi abbastanza per aver giocato a Rocket Arena e per averci sostenuto durante questo viaggio. Siamo entusiasti del fatto che persone di tutto il mondo abbiano potuto godere di Rocket Arena per tre anni e mezzo dal suo lancio nel luglio del 2020».

E ancora: «Da allora, ci sono state tonnellate di Knockout, Megablast, obiettivi Rocketball, Mega Rockets catturati e monete raccolte. Siamo rimasti costantemente sbalorditi dalla gentilezza, dalla cura e dal cameratismo dimostrati dalla comunità di Rocket Arena».

L'annuncio prosegue ringraziando la comunità di giocatori per il grande contributo fornito nel corso degli anni, prima di rivelare i "Sunset Community Events".

L'elenco completo degli eventi e delle modifiche ai contenuti prima della chiusura del gioco può essere consultato qui.

Rocket Arena è arrivato per la prima volta su PlayStation 4, Xbox One e PC il 14 luglio 2020. Per conoscere le nostre opinioni sul gioco, leggete la recensione.

