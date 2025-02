Un cult gratis PS3 su PS Plus dirà addio tra meno di 24 ore

Gli utenti di PlayStation Plus su PS4 e PS5 hanno ormai meno di 24 ore per scaricare gratuitamente un popolare gioco PS3, disponibile anche su PS4.

Se siete abbonati a qualsiasi dei livelli di PlayStation Plus—Essential, Extra o Premium, che trovate anche su Amazon — sapete bene che potete accedere a una selezione di giochi gratis ogni mese.

Ebbene, uno dei titoli che rientra nell'offerta di gennaio è un gioco legato a una delle saghe racing più iconiche: sto parlando di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

Il titolo, che fa parte dei giochi gratuiti di gennaio, è disponibile per il download fino al 4 febbraio, quindi se volete aggiungerlo alla vostra libreria, dovrete agire in fretta (via ComicBook).

Una volta rivendicato, il gioco sarà vostro per sempre, a patto che manteniate un abbonamento attivo a PlayStation Plus.

Se l’abbonamento dovesse scadere, perdereste l'accesso al gioco e a tutti gli altri titoli scaricati gratuitamente finché non rinnoverete il servizio.

Il gioco in questione non è la versione originale del 2010, ma il remaster per PS4 rilasciato nel 2020, che ha portato il celebre Need for Speed: Hot Pursuit nell’era moderna.

Questa versione remaster è stata ben accolta dalla critica, con un punteggio di 89 su Metacritic, e rappresenta uno dei migliori giochi di corse di quell'anno, oltre a riaccendere l'amore per la serie Hot Pursuit, che risale al lontano 1998 con l’uscita di Need for Speed III: Hot Pursuit.

Se siete amanti della velocità e delle gare mozzafiato, quindi, secondo me non dovreste lasciarvi sfuggire questa occasione unica, che non solo vi regala un gioco eccellente, ma vi offre anche una buona dose di nostalgia per gli appassionati delle corse videoludiche.

Vero anche che, come spesso accade con i titoli gratuiti offerti da PlayStation Plus, c'è sempre il rischio che la generosità venga vanificata dopo l'ennesimo gioco cancellato dai cataloghi.

Basti pensare infatti che, per il "rivale" Xbox Game Pass, ben 7 giochi gratis diranno addio a metà febbraio.

Ma non solo: avete letto che PlayStation Plus non offrirà più giochi gratis PS4 come benefit per gli abbonati al servizio?