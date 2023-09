Un classico JRPG per 3DS sta per tornare

NIS America ha annunciato una rimasterizzazione in HD di un JRPG per Nintendo 3DS molto amato dai fan.

The Legend of Legacy è stato lanciato infatti per la prima volta per Nintendo 3DS il 22 gennaio 2015 e ora sta per tornare (via GameRant).

Originariamente progettato da un team all-star di veterani del settore con contributi a serie iconiche come SaGa e Final Fantasy (che trovate su Amazon), The Legend of Legacy si è guadagnato un posto di tutto rispetto tra i JRPG del suo tempo.

Con i suoi sette eroi, ognuno con motivazioni e archi narrativi differenti, il gioco era ambientato nella terra di Avalon, con dalla sua una trama piuttosto avvincente.

NIS America ha ora rivelato che The Legend of Legacy HD Remastered sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam all'inizio del 2024.

Il gioco è una versione migliorata del titolo originale per 3DS, con grafica e caratteristiche aggiornate. I preordini per l'edizione limitata a 79,99 dollari sono attualmente aperti tramite il negozio online di NIS America.

Questa edizione speciale include la colonna sonora digitale, un mini artbook, un artbook di 55 pagine "Chronicles of Avalon", la colonna sonora originale a un disco composta da Masashi Hamauzu, un poster di stoffa, sette carte artistiche e una scatola da collezione.

L'annuncio è stato accompagnato da una panoramica del gioco fornita da NIS America, che promette una serie di caratteristiche progettate per migliorare l'esperienza del gioco di ruolo originale.

I miglioramenti includono formazioni di battaglia e ruoli di combattimento innovativi e la possibilità di stipulare contratti con gli elementali per ottenere potenti abilità. Il gioco offrirà sempre e comunque il suo approccio incentrato sul vivere la storia di sette diversi eroi.

