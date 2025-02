Un amato (e divertentissimo) classico della prima PlayStation sta tornando!

Ho perso il conto dei pomeriggi trascorsi a fare danni e ridere su Team Buddies. Se anche voi avete qualche capello bianco, vi ricorderete di questo dissacrante gioco d'azione e strategia, che simulava la guerra mettendovi nei panni di irriverenti soldati a forma di capsula, coloratissimi e dagli accenti più svariati (un po' à la Hogs of War, per chi se lo ricorda, ma in tempo reale e non a turni).

Nei panni della propria squadra, si poteva scegliere il soldato da controllare e si dovevano accumulare casse per costruire altri soldati e armi da sfoderare contro la squadra rivale: si andava dalle banali pistole a veri e propri carri armati, con l'intento di spazzare via il nemico e magari anche la sua base – impedendogli così di costruire nuove risorse e costringendolo a soccombere.

Sarà stato per la sua atmosfera, sarà per la direzione artistica da cartoon che nascondeva invece una guerra, ma Team Buddies viene ancora oggi ricordato da molti appassionati, motivo per cui il fatto che sia rispuntato su Steam non è passato inosservato.

Una rimasterizzazione per Team Buddies

Che sia per pura conservazione o per monetizzarlo ancora (il gioco all'epoca venne sviluppato da Psygnosis, oggi non più operativa), sembra proprio che Team Buddies sia pronto a tornare con una versione migliorata e rimasterizzata.

Nella pagina del prodotto, che non ha ancora una data d'uscita né un prezzo, vengono indicate diverse migliorie, che vi riportiamo:

Modalità Grafica Classica o Rimasterizzata – Alterna tra la versione originale o grafica migliorata in 4K con ottimizzazione visiva.

– Alterna tra la versione originale o grafica migliorata in 4K con ottimizzazione visiva. Modalità Online – Gioca con amici e nemici in intense battaglie multiplayer.

– Gioca con amici e nemici in intense battaglie multiplayer. Nuova Modalità Reborn (Online) – Goditi un'esperienza rinnovata con mappe più grandi, una selezione di armi più ampia e un ritmo di combattimento ancora più frenetico.

– Goditi un'esperienza rinnovata con mappe più grandi, una selezione di armi più ampia e un ritmo di combattimento ancora più frenetico. Miglioramenti all'IA, Trofei e Obiettivi – Affronta nemici più impegnativi e sblocca ricompense esclusive.

– Affronta nemici più impegnativi e sblocca ricompense esclusive. E molto altro ancora!

Sarà interessante vedere anche la nuova modalità online, considerando che il gioco dava il meglio (e il peggio!) di sé quando si giocava in compagnia, affrontando un amico che controllava la squadra avversaria.

«Il classico Team Buddies torna completamente rimasterizzato su Steam con un'esplosiva combinazione di azione, strategia e caos multiplayer. Forma la tua squadra, equipaggiala con armi devastanti e scatena il caos in frenetiche battaglie contro giocatori di tutto il mondo o in un'epica campagna per giocatore singolo!» leggiamo nella descrizione ufficiale, fornita dal publisher Kaeru Interactive.

«L'unica regola è: costruisci, equipaggia e distruggi! Raccogli risorse, combina casse per creare nuove armi e unità, e pianifica la tua strategia per annientare le basi nemiche in oltre 30 scenari unici pieni di sfide, trappole e distruzione in tempo reale».

Vedremo quali saranno le date di questo ritorno: la guerra a colpi di casse, dialetti e armi improbabili sembra proprio pronta a tornare.