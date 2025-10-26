SoulCalibur III sta per tornare, questa volta all’interno del PlayStation Plus Classics Catalog, e con un’uscita pianificata per la fine del 2025. Si tratta di una delle notizie più gradite per i fan dei picchiaduro storici di Bandai Namco, che potranno finalmente rivivere una delle esperienze più amate dell’era PlayStation 2 su PS5 e PS4.

Il gioco sarà incluso per tutti gli abbonati al livello PlayStation Plus Premium, confermando ancora una volta l’impegno di Sony nel valorizzare il proprio catalogo retro con titoli simbolo della sua storia. Per chi non fa parte del servizio in abbonamento, sarà disponibile anche una versione standalone acquistabile separatamente, così da permettere a chiunque di tornare a impugnare la spada nel leggendario torneo delle anime.

Prodotto in caricamento

SoulCalibur III, originariamente pubblicato nel 2005, è considerato uno dei capitoli più completi e ambiziosi della serie. Introduce nuove modalità, come la Chronicles of the Sword (una sorprendente fusione tra strategia e combattimenti in tempo reale), e un sistema di creazione del personaggio che per l’epoca rappresentava una vera innovazione. Il gioco si distingue anche per il suo comparto tecnico, l’equilibrio del gameplay e la qualità del roster, con personaggi iconici come Mitsurugi, Taki, Nightmare e Sophitia, oltre a nuovi arrivati che hanno lasciato il segno.

Il ritorno del terzo capitolo rappresenta inoltre un’occasione perfetta per riscoprire le radici di una saga che ha fatto scuola nel genere dei picchiaduro 3D, e che molti fan sperano di vedere rinascere anche con un nuovo episodio. In un momento in cui Sony punta a rafforzare il valore storico del suo ecosistema, SoulCalibur III è la mossa giusta per riconnettere il presente con la sua gloriosa eredità videoludica.

Restando in casa PlayStation, avete letto la lista di tutti i giochi in uscita nel corso del prossimo mese di novembre di quest'anno? Clicca qui.