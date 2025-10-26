Avatar di Tyrael87 9
Bellissimo. Speriamo che un giorno ne facciano una remastered con tutti i contenuti esclusivi della modalità arcade, che mancavano su PS2. Ricordo che in questo la modalità "storia" era bella complicata, nel caso uno volesse sbloccare tutte le varie sequenze.
