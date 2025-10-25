Per i possessori di PlayStation 5, il mede di novembre 2025 si preannuncia come uno dei periodi più densi e competitivi dell'anno. Ciò che definisce questo mese non è un'offerta bilanciata di titoli "piccoli" e "grandi", ma a una vera e propria valanga di produzioni che richiedono impegno: dagli sparatutto AAA che definiscono il mercato ai survival open world che spingono l'hardware, fino a un blocco di simulazioni profonde e complesse.

Ovviamente, a fare da re alle uscite del mese è, senza dubbio, Call of Duty: Black Ops 7, che come ogni anno (soprattutto sulla console di casa Sony) attirerà la maggior parte dell'attenzione dei giocatori.

Detto ciò, lo sparatutto di Activision chiaramente non è l'unico titolo che farà capolino sulla console il prossimo mese, per cui in questo articolo vedremo da vicino quali sono i giochi PS5 in uscita a novembre 2025, analizzandone i punti salienti e cercando di capire chi vincerà la battaglia per il vostro tempo libero.

Titoli PS5 in uscita a novembre 2025

Satisfactory - 4 novembre

- 4 novembre Football Manager 26 - 4 novembre

- 4 novembre S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 20 novembre

- 20 novembre Inazuma Eleven: Victory Road - 13 novembre

- 13 novembre Call of Duty: Black Ops 7 - 14 novembre

- 14 novembre Where Winds Meet - 15 novembre

- 15 novembre Project Motor Racing - 25 novembre

A polarizzare l'attenzione del mercato è senza dubbio la coppia d'assi degli FPS, seppur con anime profondamente diverse. Call of Duty: Black Ops 7 torna per definire lo standard del multiplayer ad alta adrenalina, promettendo una campagna spettacolare e il supporto totale alle funzionalità del DualSense.

Ma a sfidarlo su un terreno completamente diverso è S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un titolo attesissimo che porta nella Zona un'esperienza survival-horror open world senza compromessi, spingendo l'hardware di PS5 al limite con la sua atmosfera opprimente e la sua grafica di nuova generazione.

Novembre è però anche il mese dei simulatori. Gli appassionati avranno l'imbarazzo della scelta. Football Manager 26 porta la gestione manageriale calcistica a un nuovo livello di profondità, con un'interfaccia ottimizzata per console. Finalmente sbarca su PS5 anche Satisfactory, portando la sua ipnotica costruzione di fabbriche in prima persona a un nuovo pubblico. A chiudere il cerchio c'è Project Motor Racing, l'ambiziosa nuova IP che sfida i colossi del sim-racing con un modello fisico realistico e un comparto tecnico impressionante.

Se c'è un filo conduttore in questo mese, è l'apertura a mondi diversi. Where Winds Meet porta su PS5 le arti marziali e l'ambientazione wuxia in un RPG open world ricco di fascino e libertà d'azione. Dall'altra parte del globo, Inazuma Eleven: Victory Road segna il ritorno dell'amato JRPG calcistico, unendo strategia e azione spettacolare in un mix unico che trova casa perfetta sulla console Sony.

Insomma, il calendario di novembre 2025 su PS5 offre un mix straordinario tra blockbuster adrenalinici e titoli profondi. Non è un mese facile, data la quantità di uscite "pesanti", ma è la dimostrazione di una libreria matura e capace di soddisfare ogni palato. Con le festività ormai alle porte, la vera sfida sarà solo scegliere da dove iniziare.