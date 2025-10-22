Frogwares ha annunciato ufficialmente lo slittamento dell'uscita di The Sinking City 2 alla prima metà del 2026. La comunicazione, pubblicata sui canali social dello studio, spiega che lo sviluppo prosegue nonostante le difficoltà legate al contesto bellico in Ucraina, e che questo tempo aggiuntivo è necessario per consegnare un prodotto all'altezza delle aspettative.

Nella nota, lo studio sottolinea come le attività quotidiane di sviluppo siano state complicate da problemi logistici, impedimenti operativi e ritardi inevitabili: “Questo tempo extra ci permetterà di offrire il gioco con la qualità che merita”, recita il messaggio ufficiale. Una scelta che Frogwares definisce responsabile, mirata a evitare rilasci affrettati e a garantire un’esperienza stabile e completa al lancio.

The Sinking City 2 punta a proseguire e ampliare le atmosfere lovecraftiane e investigative del suo predecessore, promettendo miglioramenti sia sul fronte tecnico sia su quello del gameplay. Lo studio, noto per la sua attenzione alla narrazione e per titoli come le avventure dedicate a Sherlock Holmes, intende sfruttare il periodo extra per rifinire meccaniche, ottimizzare prestazioni e consolidare l’intelligenza artificiale e le sequenze investigative che contraddistinguono la serie.

Il rinvio viene presentato come un atto di cura verso la community: in un mercato in cui i lanci affrettati spesso portano a patch correttive prolungate, Frogwares preferisce posticipare l’uscita per evitare che i giocatori ricevano un prodotto incompleto. Questo approccio fa leva sulla volontà dello studio di rispettare la propria identità creativa e le aspettative dei fan, puntando a un lancio più maturo e raffinato.

Per ora non è stata fornita una data precisa oltre all’indicazione della prima metà del 2026; lo studio invita i giocatori a seguire i propri canali ufficiali per aggiornamenti futuri. L’appuntamento con le acque oscure di The Sinking City 2 è dunque rimandato, ma la promessa è che il tempo in più servirà a consegnare un titolo più curato e soddisfacente.