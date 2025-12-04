Il remake di Prince of Persia: The Sands of Time continua a far parlare di sé per la sua assenza piuttosto che per la sua presenza. Dopo anni di sviluppo travagliato e molteplici rinvii, il progetto di Ubisoft non si mostrerà ai The Game Awards 2025, spegnendo le speranze dei fan che speravano in una rivelazione imminente durante l'evento più importante dell'anno videoludico.

La conferma è arrivata direttamente dai canali social ufficiali del franchise, con un messaggio che sa tanto di doccia fredda per una community in attesa dal lontano annuncio iniziale. La risposta del team è stata chiara e diretta: "Ci dispiace deludere, ma The Sands of Time non sarà presente ai TGA quest'anno".

Una dichiarazione che ha raffreddato immediatamente le speculazioni nate nelle ultime settimane, quando alcuni insider dell'industria avevano ipotizzato una possibile presenza del gioco durante lo show condotto da Geoff Keighley l'11 dicembre.

Le voci si erano fatte insistenti dopo che lo stesso publisher francese aveva confermato una finestra di lancio entro aprile 2026, alimentando le aspettative per un reveal durante l'evento più seguito della scena gaming mondiale.

La situazione si fa particolarmente interessante considerando che Ubisoft ha ufficialmente confermato due titoli in uscita entro l'attuale anno fiscale, che si conclude proprio ad aprile 2026, e uno di questi sarebbe proprio il remake del classico action-adventure del 2003.

Questo significa che, tecnicamente, la finestra temporale per il lancio rimane invariata, ma l'assenza dai TGA solleva interrogativi sulla strategia di marketing scelta dalla compagnia transalpina per un progetto che ha già subito numerosi cambi di rotta.

Vale la pena ricordare che questo remake ha vissuto uno sviluppo particolarmente tormentato. Annunciato originariamente nel settembre 2020 con un trailer che aveva lasciato la community piuttosto perplessa per la qualità visiva mostrata, il gioco era inizialmente previsto per gennaio 2021.

Da quel momento, il progetto ha accumulato rinvii su rinvii, con Ubisoft che nel 2021 aveva deciso di spostare completamente lo sviluppo da Ubisoft Pune e Mumbai a Ubisoft Montreal, lo studio che aveva creato l'originale Sands of Time oltre vent'anni fa.

Il silenzio stampa sul titolo è stato quasi totale negli ultimi anni, con solo sporadici aggiornamenti che confermavano la prosecuzione dei lavori.

L'ultima manifestazione pubblica del gioco risale a diversi mesi fa, e i fan del Principe hanno dovuto accontentarsi di speculazioni e leak non verificati per immaginare lo stato attuale del progetto.

La decisione di non presentarsi ai The Game Awards rappresenta quindi un'occasione mancata per riconquistare la fiducia di una fanbase sempre più scettica.