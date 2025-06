Se sei fan di Tomb Raider e stai pensando di rivivere le avventure di Lara Croft in Tomb Raider: Legend, oggi hai un motivo in più per farlo.

Il modder Evgeshajk ha rilasciato un nuovo HD Texture Pack da 10 GB potenziato tramite Intelligenza Artificiale.

Il pacchetto sostituisce tutte le texture del gioco originale (che trovate ancora su Amazon) con versioni ad alta definizione, mantenendo però lo stile artistico originale.

Il risultato è un netto miglioramento della nitidezza e del dettaglio visivo, senza snaturare l’estetica del gioco.

Il pack è compatibile sia con la modalità Standard (ispirata alla versione PS2), sia con quella Next-Gen (ispirata alla versione PS3) della versione PC di Tomb Raider: Legend.

Un avvertimento importante riguarda il livello del Kazakistan: se stai usando la modalità Next-Gen, il gioco potrebbe crashare, un problema già noto nella versione originale del titolo e non causato dalla mod.

Il consiglio è di passare temporaneamente alla modalità Standard per completare quel livello, e poi tornare alla modalità Next-Gen.

Il texture pack è disponibile al download tramite il link fornito dall’autore nel post originale qui. Essendo un file da 10 GB, ti conviene preparare lo spazio e la pazienza per l’installazione.

Questo tipo di mod è esattamente quello che serve per rivalutare vecchi classici come Tomb Raider: Legend, che ha segnato il ritorno alla grande di Lara dopo un periodo buio per il franchise.

L’uso dell’IA per aggiornare le texture è un ottimo esempio di come la community dei modder riesca a tenere viva la memoria di titoli amati, portandoli graficamente al passo coi tempi.

Certo, non è un remake completo come quello immaginato da un fan, ma con questo pack ti ritrovi praticamente tra le mani un Legend "rimasterizzato" in casa. Se hai apprezzato il gioco all’epoca — o se non lo hai mai giocato — questo è decisamente il momento giusto per riscoprirlo.