Il mondo dei videogiochi si prepara ad accogliere nuovamente uno dei franchise più iconici dell'era Nintendo 64. Turok Origins, il nuovo capitolo della celebre saga sviluppato da Saber Interactive, dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2026. L'informazione emerge da una fonte piuttosto insolita ma affidabile: il profilo professionale di un sound designer che lavora al progetto presso lo studio di sviluppo.

La notizia rappresenta il primo aggiornamento concreto da quando il gioco è stato svelato durante i The Game Awards dello scorso anno. Da quel momento, infatti, Saber Interactive aveva mantenuto il silenzio più assoluto sul progetto, lasciando i fan della serie nell'incertezza riguardo alle tempistiche di lancio. Il professionista del suono ha indicato il titolo come "forthcoming" per il 2026, anche se non è stato specificato in quale trimestre l'azienda punti a pubblicarlo.

Lo studio dietro il progetto non è certo un nome qualunque nel panorama videoludico. Saber Interactive si è guadagnata una solida reputazione grazie a produzioni di successo come World War Z e il recente Space Marine 2, dimostrando di saper gestire franchise d'azione con competenza.

Questa credibilità rappresenta un fattore rassicurante per chi teme che Turok possa subire lo stesso destino deludente di Turok: Escape from Lost Valley, titolo pubblicato nel 2019 da Pillow Pig Games che non è riuscito a risollevare le sorti del marchio.

Le caratteristiche rivelate al momento dell'annuncio promettono un'esperienza ricca e variegata. Il sistema di combattimento permetterà ai giocatori di affrontare dinosauri, creature e boss sia in solitaria che in modalità cooperativa, attraversando ambienti diversificati come paludi, grotte e cieli ostili.

L'arsenale a disposizione spazierà dalle armi da mischia alle tecnologie avanzate, includendo fucili al plasma, pistole laser, cecchini, archi e shotgun, tutti potenziabili progressivamente.

Una delle meccaniche più interessanti riguarda il sistema DNA Powers, che consentirà di estrarre materiale genetico dai nemici sconfitti e dall'ambiente circostante.

Questi poteri non solo modificheranno l'aspetto della tuta del protagonista in tempo reale, ma offriranno anche abilità e competenze migliorabili che influenzeranno direttamente l'approccio tattico ai combattimenti. Si tratta di un'innovazione che potrebbe distinguere Origins dai predecessori della serie.

La narrazione si svilupperà attraverso missioni ambientate in mondi mozzafiato ma letali distribuiti su diversi pianeti. I giocatori attraverseranno templi antichi, canyon desertici e giungle impenetrabili, ognuno contenente frammenti di una storia descritta come ricca di colpi di scena.

Il gioco è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, garantendo così una distribuzione multipiattaforma che dovrebbe massimizzare la visibilità del titolo.

Con il track record recente di Saber Interactive e le ambizioni mostrate nelle feature annunciate, le aspettative sono piuttosto elevate. Resta da vedere se il team riuscirà a bilanciare l'eredità classica del franchise con le esigenze moderne dei giocatori, un equilibrio che spesso si rivela più difficile da raggiungere di quanto sembri sulla carta.