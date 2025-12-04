Xbox Game Pass si arricchisce oggi di tre nuovi titoli che entreranno a far parte del catalogo Microsoft. Si parte da Indiana Jones e l'antico cerchio, avventura in prima persona sviluppata da MachineGames che debutta direttamente nel servizio in abbonamento per gli utenti Premium.

Ad accompagnarlo troviamo il particolare roguelike cooperativo 33 Immortals e l'horror fantascientifico Routine, entrambi già disponibili da oggi per gli abbonati.

L'arrivo di Indiana Jones e l'antico cerchio su Xbox Game Pass rappresenta un colpo importante per Microsoft, che continua la strategia di portare day one i suoi titoli first-party sul servizio. Il gioco di MachineGames, sviluppatori della recente serie Wolfenstein, trasporta i giocatori nel 1937 sulle tracce di un antico mistero legato al Grande Cerchio.

Si tratta di un'avventura single-player in soggettiva che promette di catturare l'essenza delle pellicole classiche del celebre archeologo, mescolando esplorazione, risoluzione di enigmi e action. Il titolo è disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud per gli abbonati al tier Premium.

33 Immortals si presenta invece come un esperimento interessante nel panorama dei roguelike cooperativi, spingendo il concetto di co-op oltre i limiti tradizionali. Il gioco supporta infatti fino a 33 giocatori simultanei in raid cooperativi dove vestirete i panni di anime dannate in ribellione contro il giudizio divino.

La struttura prevede il classico loop da action-roguelike con boss massivi e orde di nemici, ma la scala delle operazioni cambia drasticamente grazie al numero elevato di partecipanti. Anche questo titolo è accessibile su Console, PC e Cloud per gli utenti Game Pass Premium.

Routine completa il trittico odierno portando gli abbonati in un'ambientazione sci-fi horror particolarmente suggestiva. Il titolo, disponibile per PC Game Pass e Ultimate su Xbox Series X|S, PC e Cloud, si svolge in una base lunare abbandonata caratterizzata da un'estetica retrofuturistica ispirata alla visione degli anni '80.

L'esperienza in prima persona punta sull'esplorazione e sulla sopravvivenza contro minacce misteriose, cavalcando l'onda del survival horror che tanto successo sta riscuotendo negli ultimi anni.

Tutti e tre i titoli sono già scaricabili e giocabili da oggi, 4 dicembre 2025, per gli abbonati Xbox Game Pass nei tier appropriati, con la possibilità di sfruttare il cloud gaming per chi preferisce evitare il download o non dispone dell'hardware necessario per far girare i giochi nativamente.